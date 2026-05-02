Alfa Romeo lanza 'Performance' para los modelos Giulia y Stelvio, con novedades de tecnología y diseño - ALFA

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo ha añadido a la gama de Giulia y Stelvio el Pack 'Performance', para potenciar la identidad de ambos modelos con la inclusión de contenidos que van desde el diseño y la tecnología hasta la dinámica de conducción.

"El Giulia y el Stelvio ofrecen una experiencia de conducción aún más atractiva y refinada: la comodidad y la deportividad ya no se ven comprometidas, sino que son dos facetas de la misma personalidad de Alfa Romeo", resume la firma.

Disponible ya en Europa, según el mercado, el nuevo paquete encarna la capacidad de la marca para combinar la innovación tecnológica con el carácter deportivo del Biscione, asegurando una experiencia de conducción pura al estilo perfecto de Alfa Romeo.

En concreto, el Pack Performance introduce un entorno interno "aún más atractivo", como demuestran los asientos de cuero negro con costuras rojas. Los detalles en fibra de carbono y los detalles rojos en el salpicadero, los paneles de las puertas y el reposabrazos también contribuyen a definir el interior.

En cuanto a tecnología, el nuevo pack ofrece un sistema de audio premium desarrollado por Harman Kardon, diseñado para ofrecer una experiencia sonora perfectamente calibrada con la acústica del interior.

El fulcro del sistema es un amplificador Clase D de 12 canales y 900 vatios que gestiona dinámicamente cada fuente sonora. Para completar su actuación, la tecnología Logic 7R Surround recrea un entorno sonoro envolvente para todos los ocupantes, independientemente de la posición de escucha.

UN AVANZADO SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Otra de las especificaciones particulares del Pack Performance es Synaptic Dynamic Control, un avanzado sistema de suspensión electrónicamente controlado diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto entre comodidad, precisión al volante y seguridad.

El sistema ajusta la respuesta de los amortiguadores en tiempo real utilizando válvulas electrohidráulicas específicas, que modulan el flujo interno de aceite, para variar la fuerza de amortiguación según las condiciones de la carretera, el estilo de conducción y las tensiones detectadas por los sensores a bordo.

El objetivo es mantener un control constante de los movimientos del coche, reducir las vibraciones y garantizar estabilidad y precisión, sin comprometer la comodidad en los viajes diarios. El Control Dinámico Sináptico se comunica con el selector de ADN de Alfa, adaptando el rendimiento del coche a sus distintos modos de conducción.