Alpine desvela el diseño del futuro A110, el deportivo más emblemático de la marca francesa

Alpine desvela una escultura que anticipa el diseño del futuro A110 - ALPINE

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alpine ha desvelado una escultura que permite anticipar algunos de los principales rasgos de diseño de la tercera generación del A110, el deportivo más emblemático de la marca francesa, que estará desarrollado sobre la nueva plataforma Alpine Performance Platform (APP).

La propuesta artística, que combina arte y tecnología, muestra la silueta del futuro modelo bajo un velo azul que deja entrever sus proporciones y algunos elementos estilísticos, al tiempo que representa conceptos como la ligereza y la eficiencia aerodinámica. La escultura será uno de los atractivos del stand de Alpine en el Salón del Automóvil de París, que abrirá sus puertas el próximo 13 de octubre.

El futuro A110 supondrá la tercera generación del modelo y la segunda renovación del icono de Alpine en sus 71 años de historia. La compañía ha señalado que el nuevo deportivo mantendrá el espíritu que ha caracterizado al modelo desde la Berlinette original y que seguirá siendo fiel a las señas de identidad de la marca.

El vehículo estará construido sobre la nueva plataforma APP, una arquitectura que Alpine presentó esta primavera dentro del plan estratégico FutuREady de Renault Group. Esta tecnología ya pudo verse en movimiento el pasado mes de julio durante el Goodwood Festival of Speed, donde el prototipo de desarrollo Alpine A110 Future rodó ante el público con una carrocería inspirada en el modelo actual, aunque alargada para adaptarse a las dimensiones de la nueva plataforma.

UN DISEÑO QUE SE INTUYE BAJO EL VELO

La escultura permite descubrir de forma parcial las proporciones y superficies que marcarán el diseño de la tercera generación del A110. Alpine explica que el recurso de cubrir una maqueta con un velo forma parte de los procesos de investigación formal utilizados por los equipos de diseño para analizar las líneas, los volúmenes y el equilibrio de las proporciones.

El velo azul, capturado en un instante de máxima tensión mientras es arrastrado por el viento, pretende representar la ligereza y la eficiencia aerodinámica que la marca considera fundamentales en un deportivo en el que la forma está estrechamente vinculada a la función.

FIEL AL ADN DEL A110

A pesar de la evolución estética, Alpine asegura que el futuro A110 conservará las proporciones y la presencia que han definido históricamente al modelo. Entre los elementos que ya pueden intuirse en la escultura se encuentran un frontal con forma de 'V', una doble firma luminosa y un modelado lateral inspirado en la sensación de movimiento.

El diseño combinará líneas tensas con volúmenes más escultóricos, buscando mantener el equilibrio entre emoción y funcionalidad que caracteriza a los deportivos de Alpine.

La silueta estará recorrida por una línea de cintura que conectará el frontal, de inspiración 'morro de tiburón', con una zaga rebajada. La cabina adoptará una forma similar a una gota de agua y se integrará entre cuatro pasos de rueda musculosos y pronunciados, mientras que una cintura estrecha contribuirá a reforzar la sensación de ligereza del conjunto.