Anfac pide que se active de forma "urgente" el Plan Auto+, rechazado este martes en el Congreso

Anfac ha tildado de "urgente" que, "sobre la base" del consenso", se ponga en marcha sin demora el anunciado Plan Auto+ y se recupere la deducción fiscal del IRPF, ambos con efectos retroactivos a 1 de enero, tras el rechazo por parte del Congreso este martes del decreto 'ómnibus', que incluía estas ayudas fiscales.

"Un parón ahora en las ventas sería un duro revés para una industria en plena transformación y plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización exigidos por la Unión Europea, y un nuevo motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías", ha manifestado Anfac en declaraciones a Europa Press.

Para la patronal de los fabricantes españoles de automóviles, las ayudas públicas del plan Moves III, junto con la deducción del 15% del IRPF hasta 3.000 euros por la compra de eléctricos e híbridos enchufables, fueron claves en el impulso de las ventas de estos vehículos con enchufe en 2025, sin olvidar el apoyo de los planes de ayuda e incentivos fiscales de algunas comunidades autónomas.

"El mercado de automóviles cerró 2025 con un hito histórico al superar las 245.000 unidades de vehículos electrificados. Este hito se consiguió gracias al esfuerzo de todos los actores, privados y públicos, nacionales y autonómicos, y permitió conseguir una cuota de casi el 18% del total del mercado, acercándonos por primera vez a la media europea", ha recordado.

Es por este motivo por lo que considera "clave" que esa aceleración no se vea ahora frenada, y que los ciudadanos tengan una visibilidad clara y estable de los mecanismos de ayuda existentes, poniendo en marcha cuanto antes las ayudas previstas para 2026 por parte del Gobierno.