Asequible, práctico y con 430 km de autonomía: Así es el nuevo Skoda Epiq que llegará a España después de verano

Skoda Epiq - KODA AUTO

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha presentado oficialmente el Epiq, su nuevo SUV 100% eléctrico con hasta 430 kilómetros de autonomía y que será el modelo más asequible de la gama eléctrica de la compañía checa, convirtiéndose en el coche de entrada a la movilidad sostenible de la firma.

En su versión de acceso, el Epiq alcanza en muchos mercados la paridad de precio con su equivalente con motor de combustión, el Kamiq, lo que lo convierte en el modelo 100% eléctrico más asequible de Skoda y acerca los vehículos eléctricos de la marca a un grupo de clientes aún más amplio.

El Epiq es el primer modelo de Skoda desarrollado sobre la nueva plataforma MEB+ y el primer modelo 100% eléctrico de la marca con tracción delantera. Optimizada para una nueva generación de vehículos eléctricos compactos, esta plataforma combina un peso reducido con una elevada eficiencia.

"Con una autonomía de alrededor de 440 kilómetros y capacidad de carga rápida, el Epiq resulta adecuado tanto para la conducción urbana como para trayectos más largos", destaca la firma checa, que quiere realzar su carácter amplio.

El diseño se define por sus líneas limpias, su claridad formal y sus detalles refinados. Además del acabado negro brillante del Tech-Deck Face, uno de sus elementos clave es la nueva firma luminosa en forma de T, que también caracterizará a los futuros modelos SUV Skoda.

Al mismo tiempo, los elementos optimizados aerodinámicamente contribuyen a lograr un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,275, gracias a una serie de elementos diseñados para optimizar el flujo de aire alrededor del vehículo y reducir el consumo eléctrico.

El nuevo Epiq mide 4,171 mm de largo, 1,798 mm de ancho y 1,581 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2,601 mm. Estará disponible en seis colores de carrocería, incluido el Verde Timiano, introducido por primera vez con el Elroq. Las llantas se situarán entre medidas de 17 a 20 pulgadas.

En el interior, el Skoda Epiq ofrece amplitud y funcionalidad, complementado por un maletero de 475 litros y soluciones de almacenamiento adicionales, incluido un compartimento delantero de 25 litros, conocido como frunk. La distribución interior sigue la filosofía de diseño 'Modern Solid'.

BATERÍA Y VERSIONES DE PROPULSIÓN

El Skoda Epiq está disponible con dos tamaños de batería y tres niveles de potencia, todos ellos asociados a la tracción delantera. La plataforma MEB+ permite utilizar baterías más ligeras, lo que reduce el consumo de energía y mejora al mismo tiempo el aprovechamiento del espacio en el interior.

En función de la configuración, el Epiq ofrece una autonomía de alrededor de 440 kilómetros y admite carga rápida en corriente continua del 10 al 80% en aproximadamente 24 minutos. Además, incorpora de serie carga en corriente alterna de 11 kW. El Epiq también es compatible con carga bidireccional, permitiendo utilizar de forma externa la energía almacenada en la batería o, en función de la infraestructura disponible, suministrarla a una vivienda o a la red eléctrica. Asimismo, permite una conducción One-pedal en el modo B, con intensidad de regeneración ajustable.

En materia de seguridad, el Epiq equipa una completa dotación de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción, habituales en segmentos superiores. Muchos de ellos forman parte del equipamiento de serie, incluidos Front Assist, Side Assist, Lane Assist y el reconocimiento de señales de tráfico. Los sistemas opcionales, como Travel Assist 3.0, amplían aún más las capacidades de conducción asistida.

Finalmente, la conectividad del Skoda Epiq se articula en torno a un sistema de infoentretenimiento basado en Android y a una pantalla central de 13 pulgadas. El sistema ofrece amplias opciones de personalización, servicios online y acceso a una tienda de aplicaciones específica.