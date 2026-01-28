Astara adquiere los negocios de Nissan en Chile y Perú y asume la distribución oficial en ambos países

Archivo - Oficinas de Astara - ASTARA - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución y venta de vehículos Astara ha llegado a un acuerdo con Nissan para adquirir sus negocios en Chile y Perú, donde también ejercerá como importador oficial de vehículos y repuestos de la marca nipóona en estos países, según informó Astara en un comunicado.

Este acuerdo, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, refuerza la relación comercial de ambas compañías al incorporar a Chile y Perú a los mercados en los que actualmente Astara ya opera como importador de Nissan en Europa.

Si bien las dos empresas firmaron este acuerdo en diciembre de 2025, la previsión es que el proceso concluya durante los próximos meses.

"Nuestra experiencia en otros mercados demuestra nuestra capacidad para representar a la marca con excelencia, garantizando la continuidad del negocio, el desarrollo de la red de concesionarios y una experiencia sólida para clientes y socios comerciales", destacó el consejero delegado de Astara, Ignacio Enciso.

Por su parte, el presidente de Nissan América Latina, Guy Rodríguez, resaltó la venta de más de 425.000 vehículos en 2025 en esta región. "Para Nissan Latam, este es un modelo probado y exitoso: en 34 mercados operamos de esta manera, generando sinergias, agilidad y mejorando nuestra competitividad y servicio a los clientes", agregó.