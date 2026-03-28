Audi A1, el 'urbano premium' de los cuatro aros que se despide el próximo mes de la fábrica de Martorell- AUDI

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Audi A1 es uno de los modelos con más historia de la firma de los 'cuatro aros' en el siglo XXI y una de las principales opciones dentro de los utilitarios 'premium' para aquellos que no quieren desprenderse de un modelo gasolina.

De hecho, este modelo fue el tercero más comercializado de Audi el pasado año con 6.418 matriculaciones (un 32% más que en 2024) por detrás del Audi Q3 y del A3, lugar que sigue ocupando con su motorización gasolina hasta el mes de febrero en España.

El Audi A1 en su edición Sportback 30 TFSI equipa un motor de gasolina de tres cilindros y un litro de cilindrada que desarrolla una potencia de 116 caballos y un par máximo de 200 Nm, asociado a una transmisión manual o automática de seis velocidades.

Esta configuración permite al modelo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 200 kilómetros por hora, con un consumo homologado en torno a los 5,5 litros por cada 100 kilómetros, cifras que lo sitúan en un nivel competitivo dentro de su categoría.

No obstante, en la prueba realizada con un kilometraje de más de 100 kilómetros por las calles y área metroplitana de Madrid el consumo se elevó hasta los 6,5 litros/100 kilómetros.

UN FUTURO ELÉCTRICO

La producción de este modelo en el futuro podría realizarse bajo una configuración 100% eléctrica a partir de 2029 sobre la actual plataforma 'Small BEV' del grupo Volkswagen, de la que saldrán los nuevos Cupra Raval y VW ID.Polo este año.

Cabe recordar que desde el año 2018 se ha ensamblado la segunda generación de este modelo en la fábrica de Seat en Martorell.

El consejero delegado del grupo Audi, Gernot Döllner, dejó hace unos días la puerta abierta a su fabricación en modalidad 100% eléctrica en una mesa redonda con medios españoles en la que estuvo presente Europa Press, alegando que "todo es posible" y que actualmente se encontraban "valorando opciones" de cara a sus nuevos lanzamientos elctricos antes de concluir la década.

Igualmente, durante la prueba dinámica, el A1 se comportó como un modelo con conducción precisa y suspensión estable, con una dirección directa y un chasis que prioriza el control y la seguridad.

Además, sus 116 CV de potencia bastan para desenvolverse en adelantamientos y en situaciones donde hay que pisar algo más el pedal. Estas cualidades permiten al vehículo desenvolverse con solvencia en trayectos cotidianos y viajes de media distancia.

Esta edición del segmento B cuenta con unas medidas de 4 metros de largo, 1,74 metros de ancho y 1,4 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,5 metros que ofrecen un espacio cómodo para cuatro personas, algo más ajustado con tres ocupantes en la fila trasera. Además, acopla un maletero de 335 litros que permiten una capacidad considerable en su segmento (1.090 litros con la fila trasera abatida).

El acabado básico incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, pero es configurable con llantas de 18 pulgadas, mientras que su presencia exterior sigue la línea de diseño 'Audi' de los últimos años con su parrilla frontal hexagonal, ópticas LEDs perfiladas en dos trazos donde las traseras tienen forma de 'C' inversa.

En el interior, el utilitario incluye una más que correcta dotación de elementos de serie, incluida la instrumentación digital de 10,25 pulgadas y un cuadro de mandos digital tras el volante de unas 5 pulgadas.

Por su parte, el sistema multimedia es compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cable, dispone de mandos físicos para regular el climatizador junto a la pantalla de infoentretenimiento, asientos deportivos delanteros de serie, así como freno de mano. Igualmente de serie viene con múltiples sistemas de ayudas a la conducción.

PRECIOS DE LA GAMA AUDI A1

Este modelo parte en su versión de acceso con un precio de partida desde 32.300 euros al contado (26.425 euros con campaña de financiación de la compañía).

No obstante, la versión probada en color verde 'distrito' con caja de cambios automática está disponible desde 35.340 euros en pago directo (35.340 euros con financiación).