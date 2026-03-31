Archivo - Audi abre pedidos en España para el nuevo RS 5 con tecnología híbrida enchufable desde 125.900 euros - AUDI - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Audi ha anunciado el inicio de la comercialización en España del nuevo Audi RS 5, un modelo que introduce importantes avances tecnológicos en materia de dinámica de conducción y electrificación, con un precio de partida desde 125.900 euros (128.000 euros para la versión RS 5 Avant familiar).

Los modelos se fabrican en la planta de Neckarsulm (Alemania) y las primeras entregas a clientes en España están previstas para este verano.

El nuevo RS 5 incorpora un sistema híbrido enchufable de alto rendimiento y estrena, como primicia mundial en un modelo de serie, la tecnología quattro con Dynamic Torque Control, que permite la vectorización electromecánica del par en el eje trasero. Este sistema es capaz de distribuir el par entre las ruedas en milisegundos, mejorando la agilidad, la estabilidad y la tracción del vehículo incluso en condiciones de conducción deportiva.

PRESTACIONES DE HASTA 285 KM/H

Igualmente, esta tecnología actúa de forma independiente al estado de carga del motor, funcionando tanto en aceleración como en retención o frenado. Gracias a ello, el vehículo puede reaccionar en apenas 15 milisegundos ante cualquier situación, optimizando su comportamiento dinámico en curva y aumentando el control por parte del conductor.

El nuevo RS 5 estará disponible con un amplio equipamiento de serie que incluye el paquete Audi Sport, llantas de 21 pulgadas, sistema de escape deportivo y una velocidad máxima aumentada hasta los 285 km/h.

El sistema eléctrico se apoya en un eje trasero completamente nuevo que integra un motor de 400 voltios, capaz de generar hasta 8 kW y 40 Nm, junto con un conjunto de engranajes y un diferencial que permiten gestionar de forma precisa la distribución del par entre las ruedas. De este modo, el RS 5 puede transferir hasta 2.000 Nm entre los semiejes traseros en función de las necesidades de conducción.

Además, el modelo incorpora una arquitectura electrónica avanzada con una plataforma de computación central que coordina todos los sistemas dinámicos del vehículo, incluyendo la dirección, la suspensión y la transmisión. Esta integración permite anticipar las acciones del conductor y ajustar el comportamiento del coche en tiempo real.

En términos de experiencia de conducción, la marca destaca que el sistema mejora la manejabilidad y hace que el comportamiento del vehículo sea más predecible, reduciendo tanto el subviraje como el sobreviraje. Asimismo, el conductor puede personalizar la respuesta del coche mediante los distintos modos del sistema 'Audi drive select', que van desde un enfoque más equilibrado hasta uno claramente deportivo.