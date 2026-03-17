Audi gana un 10% más en 2025, hasta 4.617 millones, pese a restar 1.200 millones por los aranceles

Audi gana un 10% más en 2025 hasta los 4.617 millones, pese a perder 1.200 millones por los aranceles - AUDI

INGOLSTADT, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Audi registró un beneficio después de impuestos de 4.617 millones de euros, lo que se corresponde con un aumento del 10,2% sobre los 4.189 millones de euros que la compañía alemana se anotó en 2024, según ha publicado el fabricante este martes en la presentación de sus resultados financieros, en la que ha anunciado que recortá 7.500 empleos indirectos hasta 2029, de los cuales unos 6.000 se harán en los próximos dos años.

El resultado operativo se situó el ejercicio pasado en 3.371 millones de euros, lo que supone una disminución del 13,6% derivada principalmente de los efectos de los aranceles de Estados Unidos, que lastraron el resultado de la compañía con un recorte de 1.200 millones de euros, junto a los gastos destinados a provisiones relacionadas con la regularización del CO2 y al acuerdo para el futuro de Audi.

"2025, por supuesto, fue un año muy complicado, con mucha geopolítica y con mucha preocupación económica y tecnológica. Nosotros usamos esa presión para acelerar a Audi en una nueva estrategia de crear sinergias fuertes y aprovechar la fortaleza del grupo", ha expresado el consejero delegado de Audi AG, Gernot Döllner.

En este contexto, el director financiero de Audi, Jürgen Rittersberger, mostró su preocupación sobre los actuales aranceles, e incluso espera que haya más a lo largo de 2026.

Para ello, Audi, desde el grupo Volkswagen, busca encontrar vías de acuerdo con la Administración Trump. Actualmente, Audi soporta unas tasas del 15% sobre aquellos modelos que exporta desde Europa a Estados Unidos y un 27,5% sobre aquellos modelos que ensambla en México, como su superventas en España, el Q5.

El resultado financiero del grupo 'Progressive' para el ejercicio 2025 se duplicó (+100%), hasta alcanzar los 2.203 millones de euros. De estos datos, 504 millones de euros correspondieron a la actividad de la firma en China, la cual cayó un 22% ante el mayor desempeño de la marcas de este país en suelo asiático, que minimizaron el rendimiento de Audi el pasado año.

AVANCE DE LAS MARCAS 'PROGRESSSIVE'

El volumen de facturación del Grupo Audi llegó en 2025 a los 65.503 millones de euros, con un leve aumento del 1,5%. El fabricante, que pertenece al grupo de marcas 'Progressive' de Grupo Volkswagen (Audi, Lamborghini y Bentley) han detallado que la división entregó a sus clientes 1,64 millones de vehículos, un 2,9% menos que el año anterior, aunque siguieron una línea "estable", según explica la compañía.

Dentro, de estas ventas, el mayor volumen lo ocupó Audi con 1,62 millones de operaciones registradas en todo el mundo en 2025, las cuales se recortaron en un 2,8%.

En el resto de marcas Lamborghini entregó en 2025 10.747 vehículos, por lo que superó ligeramente (+0,5%) la cifra del año anterior. Por otro lado, las complicadas condiciones del mercado hicieron que Bentley entregara a sus clientes 10.131 automóviles en 2025, con una caída del 4,8% en sus entregas. Además, la marca Ducati que también pertenece a este grupo entregó 50.895 motocicletas, con un descenso del 6,6% en términos interanuales.

RÉCORD EN VENTAS DE ELÉCTRICOS

En el caso de los vehículos cien por cien eléctricos, la firma de los cuatro aros completó 223.032 comercializaciones de vehículos eléctricos, logrando así un aumento del 36% respecto a la cifra del año anterior y su máximo registro histórico en este tipo de motorización.

Así por ejemplo, la firma destaca que los nuevos modelos Audi Q6 e-tron (con alrededor de 84.000 unidades) y Audi A6 e-tron (con unas 37.000 unidades) tuvieron una gran aceptación en todos los mercados de la compañía.

Además, la compañía ha destacado que en 2026 en China ya se puede adquirir el primer modelo de la submarca Audi con el E5 Sportback, que solo se vende en el mercado chino.

Además, tras renovar su gama con más de 20 modelos en los dos últimos años, la firma espera iniciar la producción del Audi A2 e-tron en versión 100% eléctrica a partir de septiembre e iniciar la comercialización del nuevo SUV Audi Q9, su primer modelo en el segmento D, basado en las potenciales demandas del cliente estadounidense.

"Nuestros objetivos de crecimiento hasta el año 2030 son realistas y al mismo tiempo ambiciosos. Y estamos orientando nuestro posicionamiento en las regiones clave de Europa, Estados Unidos y China para alcanzarlos", ha expresado Döllner.

Del mismo modo, el margen operativo de ventas descendió en 2025 hasta el 5,1%, casi un punto porcentual menos sobre el 6,0% de 2024, mientras que el flujo de caja neto se situó con 3.422 millones de euros, un 11,4% más sobre lo registrado en el periodo anterior fruto de "un buen control de costes y de una disciplina en las inversiones".

PERSPECTIVAS PARA 2026

Para el año en curso, la compañía espera tener unos resultados satisfactorios de ventas siguiendo su plan de "adaptar su cartera de producto a las necesidades de sus clientes internacionales".

El Grupo Audi prevé que la cifra de ventas se sitúe entre 63.000 y 68.000 millones de euros, es decir, en una horquilla similar a los 65.503 millones registrados en 2025. Igualmente, pronostica que su margen operativo de ventas se sitúe entre el 6 y el 8%, y el flujo de caja neto entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Dentro del grupo Volkswagen, Audi tiene previsto recortar 7.500 empleos indirectos hasta 2029, de los cuales unos 6.000 se harán en los próximos dos años. De hecho, la compañía ha confirmado que ya existe un acuerdo vinculante para el 65% de ese primer bloque de posiciones, siguiendo como criterio la edad de sus trabajadores.