Audi presenta el Concept C, un biplaza 100% eléctrico que se estrenará en 2027

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audi ha presentado el Concept C, un deportivo biplaza totalmente eléctrico que destaca por su simplicidad "radical" y una distintiva firma lumínica con cuatro elementos, con un interior "libre de distracciones", según ha destacado la firma durante la puesta de largo del modelo en Milán.

Con el objetivo de aterrizar en el mercado automovilístico en 2027, este modelo cuenta con un techo que ofrece las ventajas de un descapotable sin renunciar a la esencia de una carrocería cerrada. Por primera vez en un roadster de Audi se utiliza un techo rígido retráctil eléctricamente. Está compuesto por dos elementos que permiten al vehículo conservar una forma monolítica, al tiempo que ofrecen una experiencia de conducción con el techo abierto.

"El Audi Concept C encarna el minimalismo atlético con pureza de formas, precisión y solidez. La tensión se crea mediante la interacción de superficies completas y sobrias, intersectadas por una sola línea. Juntos, estos elementos definen la esencia de la arquitectura", ha subrayado la firma.

El marco vertical es el elemento central del nuevo diseño del frontal, y la base de partida para el desarrollo de todo el volumen estructural del vehículo. Una línea de hombros marcada define el volumen del deportivo biplaza, cuyas proporciones son el resultado de la disposición central de la batería. El habitáculo se extiende hacia atrás y se asienta firmemente sobre la carrocería. En la parte trasera, las superficies limpias y las lamas horizontales subrayan el carácter deportivo del coche.

El Audi Concept C presenta una nueva firma luminosa con cuatro elementos dispuestos horizontalmente en cada grupo óptico delantero y trasero. El exterior del prototipo se presenta en color Titanium.

El habitáculo del Audi Concept C presenta superficies arquitectónicas sólidas y formas geométricas definidas que garantizan el espacio para ambos ocupantes. Fabricados en aluminio anodizado, los controles físicos proporcionan una experiencia táctil que refleja la calidad mecánica a través de su aspecto y su tacto.

TECNOLOGÍA PARA UNA EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

La tecnología es otro de los elementos más destacados del Concept C, que cuenta con una pantalla central escamoteable de 10,4 pulgadas (26,4 centímetros) que proporciona a los usuarios información relevante de forma intuitiva y contextualizada, adaptada a cada situación.

Junto con los controles táctiles del volante y la consola central, el diseño desprende claridad y precisión en la interacción con el usuario, puesto que los controles están "exactamente donde se esperan", según afirma la compañía alemana.