Archivo - Un coche - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 79% de los turismos a la venta en España ya puede adquirirse con nivel SAE 2 de conducción autónoma y un 11% hasta con el nivel SAE 3, lo que refleja que la tecnología de conducción autónoma va por delante del marco normativo que limita su uso.

Así lo recoge la quinta edición del Barómetro sobre Vehículo Autónomo y Conectado, que elabora la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) con las respuestas de sus marcas asociadas.

Según el informe, el despliegue de estas tecnologías depende hoy más de la regulación que de la capacidad técnica de los fabricantes. En España, el proyecto normativo sobre conducción automatizada sigue pendiente de aprobación, en concreto la modificación del Reglamento de Circulación.

Desde Anfac, que se ha encargado de presentar el estudio este martes en el marco de la primera edición de Aucon, el Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, celebrado en Zaragoza, se ha recordado que también es necesario regular las actualizaciones de software, de las que dependen muchas de las nuevas funciones de conectividad y automatización.

"La implementación del vehículo autónomo no depende de la tecnología, en la que los fabricantes ya hemos hecho un gran esfuerzo de desarrollo tecnológico y de inversión. Necesitamos que llegue al usuario fijando un calendario para aprobar el marco regulatorio preciso para explotar los servicios que ofrece la conducción conectada y autónoma. Si Europa y España no quieren empezar esta carrera desde la cola, posibilitar la prestación de estos servicios sobre el terreno es la prioridad", ha declarado el director general de Anfac, José López-Tafall.

LA CONECTIVIDAD PESA MÁS QUE LA AUTONOMÍA

Esta edición pregunta por primera vez a las marcas qué prioridad estratégica dan en España a cada tecnología, y la conectividad queda por delante de la automatización. Los fabricantes avanzan donde la tecnología actual les permite llegar más lejos mientras esperan un marco normativo acorde con lo que ya pueden ofrecer.

Los obstáculos que señalan apuntan en la misma dirección. El principal es un marco regulatorio fragmentado y poco claro entre los países europeos. Le siguen las trabas administrativas para las pruebas piloto y las diferencias de señalización entre países. Las limitaciones tecnológicas quedan en la parte baja de la lista.

Con todo, las marcas destacan la actitud colaboradora de la DGT y consideran que el nuevo marco es más claro y está alineado con Europa. Como puntos de mejora señalan la complejidad de las solicitudes y el aumento de la documentación exigida. En el plano europeo, España ha firmado la Declaración de Intenciones Conjunta para desarrollar grandes bancos de pruebas transfronterizos.

Los fabricantes sitúan la madurez de la conectividad en torno al 70% de su potencial, con valoraciones algo más altas en vehículos ligeros (71% en turismos y 74% en comerciales ligeros) que en pesados (70% en industriales y 67% en autobuses).

En turismos y comerciales ligeros, la conectividad se centra en mantener el vehículo conectado con su entorno, la nube y las infraestructuras físicas para ofrecer una conducción más segura, cómoda y bajo control.

En los vehículos industriales y autobuses, la conectividad adquiere un papel especialmente relevante para mejorar la seguridad, facilitar el mantenimiento y diagnóstico de posibles averías y optimizar el control de las flotas.

En los industriales, la comunicación con peatones ocupa el segundo lugar entre las prioridades de los fabricantes, al contribuir a reducir el riesgo de accidentes durante las operaciones. Además, la protección frente a ciberataques está disponible en el 94% de los industriales y en todos los autobuses.