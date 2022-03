BMW Group, Qualcomm y Arriver desarrollarán soluciones de software para la conducción automatizada

El grupo BMW adquiere el fabricante Alpina

El Grupo BMW, Qualcomm Technologies y Arriver Software han anunciado este jueves una cooperación a largo plazo para el desarrollo de tecnologías de conducción automatizada, según ha informado la firma automovilística en un comunicado.

Según el acuerdo, dichas empresas desarrollarán tecnologías de conducción automatizada de próxima generación que van desde el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP), los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción de nivel 2 hasta las funcionalidades de Conducción Automatizada de nivel 3.

El desarrollo conjunto de funciones de software se basa en la actual pila de software de BMW Automated Driving lanzada por primera vez con el BMW iX en 2021, que se ampliará en la próxima generación a través de esta cooperación.

El pasado noviembre, las empresas anunciaron que la próxima generación del sistema de conducción automatizada de BMW se portará al sistema en chip (SoC) Snapdragon Ride Vision, que incluye Arriver Computer Vision y los controladores SoC de computación de Snapdragon Ride Platform gestionados por la plataforma Snapdragon 'Car-to-Cloud Services'.

Los esfuerzos se centrarán en la creación de una plataforma escalable para la conducción automatizada basada en una arquitectura de referencia común, en las especificaciones del conjunto de sensores y en los requisitos de seguridad, con un desarrollo conjunto, una cadena de herramientas y un centro de datos para el almacenamiento, el reprocesamiento y la simulación.

La cooperación hará que más de 1.400 especialistas trabajen juntos en diferentes instalaciones de todo el mundo, como Alemania, Estados Unidos, Suecia, China, Rumanía y el Centro de Pruebas de BMW en la República Checa.

BMW ADQUIERE ALPINA

Por otro lado, el grupo BMW ha anunciado la adquisición del fabricante alemán de vehículos Alpina que pasará a formar parte de la empresa. El consorcio alemán, que ya suministraba sus chasis a esta marca, se hará con los derechos de la misma, aportando una mayor diversidad a su propia gama de automóviles de lujo.

El cierre de la transacción está todavía sujeto a varias condiciones, en particular, la aprobación de las autoridades de competencia. Además, ambas partes han acordado no revelar ningún detalle financiero pero si ha trascendido que no se adquirirán acciones de la empresa.

La empresa propiedad de la familia Bovensiepen continuará utilizando su experiencia en ingeniería para el desarrollo, la fabricación y la venta de vehículos BMW Alpina dentro de la cooperación existente hasta finales de 2025.

Esto se traduce en que los coches de BMW recibirán amplias modificaciones por parte del equipo Alpina, incluyendo el motor y la transmisión, así como el chasis, la aerodinámica y el equipamiento interior.

Los vehículos BMW Alpina se preensamblan en las líneas de producción de BMW antes de que el montaje final de los vehículos tenga lugar en los talleres de Buchloe (Alemania), incluyendo también los interiores personalizados según las especificaciones del cliente.