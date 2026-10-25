BMW iX2 xDrive30: así es el SUV eléctrico alemán de 313 CV y hasta 479 km de autonomía

BMW iX2 xDrive30, el SUV coupé eléctrico de BMW con hasta 313 CV y 479 kilómetros de autonomía - BMW

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

BMW lanzó en el año 2023 la segunda generación del iX2 ampliando su oferta de movilidad eléctrica para Europa por medio de un SUV compacto, con estilo coupé e imagen deportiva, con una motorización completamente eléctrica de hasta 313 CV de potencia en la versión xDrive 30 (la versión de acceso es la xDrive20 con hasta 516 km de autonomía y un precio desde 52.150 euros), una autonomía homologada de hasta 479 kilómetros y un amplio equipamiento tecnológico desde 59.750 euros

El BMW iX2 xDrive30, la primera variante eléctrica de la gama, incorpora dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan conjuntamente una potencia máxima de 230 kW (313 CV) y un par motor de 494 Nm. Esta configuración permite acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 5,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora.

El modelo dispone de una batería de alto voltaje con 64,8 kWh de energía utilizable y una autonomía homologada de entre 449 y 479 kilómetros en ciclo WLTP, lo que se traducen en unos 350 kilómetros de autonomía (según el tipo de conducción) en un recorrido mayoritariamente por carretera. En la prueba realizada de 240 kilómetros en un recorrido principalmente interurbano al 85%, el modelo contabilizaba 105 kilómetros más de autonomía en el momento cargarlo.

Además, siguiendo las velocidades legales por autopista, el consumo terminó en 15,3 kWh/100 justo, entre los márgenes que BMW homologa (15,3 - 16,6 kWh/100 kilómetros) para el iX2 en su gama de mayor motorización, cifras que le otorgan una buena eficiencia, aunque su peso (casi 2,1 toneladas en vacío) y sus grandes dimensiones le limitan de tener una mayor autonomía total.

El sistema de propulsión del iX2 xDrive30 está formado por dos unidades eléctricas altamente integradas que proporcionan tracción a las cuatro ruedas. La combinación de ambos motores permite distribuir la fuerza entre los ejes y ofrecer una respuesta rápida en aceleración. Además, con el botón 'boost' del volante, en diez segundos se puede utilizar todo el par motor a la hora de hacer adelantamientos o buscar las máximas prestaciones del vehículo.

BMW incorpora, además, un sistema de recuperación adaptativo de energía durante las fases de deceleración y frenada, así como la función 'Max Range', diseñada para aumentar la autonomía disponible aunque limita parámetros del coche como la velocidad máxima y la climatización.

SILUETA DEPORTIVA Y GRANDES DIMENSIONES

El BMW iX2 cuenta con 4,55 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,59 metros de altura. El incremento de sus dimensiones, junto con una mayor distancia entre ejes y unas vías más anchas con su anterior generación, hizo mejorar el espacio disponible para los ocupantes y la capacidad de carga.

En el exterior destaca el frontal elevado, los clásicos 'riñones' en la calandra, los faros LED y una parrilla de diseño casi hexagonal que puede incorporar opcionalmente la iluminación de contorno BMW Iconic Glow. La línea del techo se prolonga hacia la parte trasera para acentuar el perfil coupé, mientras que los pasos de rueda ensanchados, los hombros marcados y el alerón posterior refuerzan su carácter deportivo.

La oferta de personalización contempla distintos colores de carrocería, acabados BMW Individual y llantas de aleación de entre 18 y 21 pulgadas, según la versión y el equipamiento.

El maletero del BMW iX2 ofrece una capacidad de entre 525 y 1.400 litros, dependiendo de la configuración de los asientos, lo que permite combinar el diseño de la carrocería con una capacidad de carga adecuada para el uso cotidiano y los desplazamientos familiares.

UN INTERIOR DIGITALIZADO CON PANTALLA CURVA

El habitáculo del BMW iX2 apuesta por un ambiente prémium con elementos deportivos y una mayor integración de las funciones digitales. El salpicadero incorpora la pantalla curva BMW Curved Display, acompañada de un apoyabrazos flotante con mandos integrados y una consola central con espacios de almacenamiento y carga inalámbrica para teléfonos móviles.

El sistema multimedia utiliza el sistema operativo BMW ID9 y la interfaz BMW iDrive con la función QuickSelect, que facilita el acceso directo a las principales funciones. El asistente personal inteligente permite interactuar con el vehículo mediante comandos de voz, mientras que los servicios digitales pueden ampliarse a través de BMW ConnectedDrive.

Entre los elementos de equipamiento de serie se encuentran el climatizador automático de dos zonas, la navegación BMW Maps, el volante deportivo de cuero y el accionamiento automático del portón trasero. El vehículo dispone también de cuatro puertos USB-C y tomas de corriente de 12 voltios en la consola central y el maletero.

La oferta opcional incluye asientos deportivos con regulación eléctrica, función de memoria, soporte lumbar y masaje, además de un sistema de sonido Harman Kardon y un techo panorámico de cristal.

ASISTENTES DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

El BMW iX2 incorpora sistemas de asistencia destinados a mejorar la seguridad y el confort durante la conducción. Entre el equipamiento de serie figuran el aviso de colisión frontal, el control de crucero con función de frenado, la información sobre los límites de velocidad y el aviso de cambio involuntario de carril con retorno al mismo.

También cuenta con asistente de aparcamiento, cámara de marcha atrás y asistente de marcha atrás, que ayuda a reproducir las maniobras realizadas previamente en espacios estrechos.

Como opciones, BMW ofrece funciones adicionales como el control de crucero activo con Stop & Go, el asistente de dirección y control de carril, el sistema Head-Up Display y distintas herramientas de visualización del entorno del vehículo.