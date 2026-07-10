BMW reduce un 4,2% sus ventas en el primer semestre tras comercializar 1,15 millones de vehículos

BMW reduce sus ventas en un 4,2% en el primer semestre tras comercializar 1,15 millones de vehículos - FABIAN KIRCHBAUER

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW entregó un total de aproximadamente 1,15 millones de vehículos a clientes en todo el mundo durante los seis primeros meses de este año, lo que representa un descenso del 4,2% respecto a un año antes.

La entidad alemana analiza la primera mitad del año como un "panorama mixto" con descensos significativos en mercados como China o los países de la región Asia-Pacífico hasta junio, aunque el grupo incrementó sus ventas en Europa y Estados Unidos.

"A pesar de los desafíos a nivel mundial, hemos logrado resultados de ventas positivos en EEUU y Europa", ha declarado el miembro del consejo de administración de BMW AG responsable de clientes, marcas y ventas, Jochen Goller.

Concretamente, BMW creció un 5,4% hasta junio en sus operaciones en el mercado europeo con 496.651 matriculaciones, de las cuales 149.135 pertenecieron a su mercado de origen, Alemania, con un avance de 10,2% en sus entregas.

Por su parte, el fabricante bávaro también presentó rendimientos positivos en Estados Unidos con 200.661 nuevas entregas entre enero y junio, con un progreso del 3,9% en este intervalo. En total, BMW vendió 244.199 modelos en el mercado americano (+3,0%).

En cambio, la automovilística vio caer sus ventas de forma considerable en el mercado chino y asiático con caídas del 20,4% y del 9,6%, respectivamente, con unas entregas de 261.773 y 151.751 unidades.

Por desglose de marcas dentro del grupo, la matriz totalizó un millón de operaciones hasta el mes de junio, con un desplome del 6,2%. Con un total de 149.538 vehículos vendidos, la marca MINI registró un importante aumento interanual del 11,7%, marcando su sexto trimestre consecutivo de crecimiento.

Otras firmas del grupo como Rolls-Royce entregaron 2.523 vehículos a clientes en el primer semestre de 2026 (-9,8%). En los primeros seis meses del año, BMW Motorrad entregó un total de 102.847 motocicletas y scooters (-2,9%).

LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS CAEN MÁS DE UN 7% HASTA JUNIO

Con el inicio de las entregas del nuevo BMW iX3, el primer modelo de la Neue Klase --ya cuenta con más de 100.000 pedidos a nivel mundial-- las ventas de vehículos totalmente eléctricos mostraron una tendencia positiva en el segundo trimestre, según la compañía.

El Grupo BMW entregó 116.807 vehículos eléctricos BMW y MINI a sus clientes entre abril y junio de 2026 (+5,2%), aunque en el acumulado semestral las entregas se reducen un 7,4% hasta las 204.295 operaciones.

En particular, en el mercado europeo, donde el BMW iX3 estuvo disponible primero, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron notablemente. Con 81.445 unidades entregadas en el segundo trimestre, la compañía registró un crecimiento de dos dígitos del 38% en toda Europa.