BMW registra un total de 588.300 ventas en el tercer trimestre (+9,8%), su primer alza en año y medio

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán BMW ha frenado su caída de ventas mundiales en el tercer trimestre, periodo en el que el grupo entregó 588.300 coches a sus clientes, un 8,8% más que en el año anterior, según los datos publicados por la compañía con sede en Munich este martes.

Tras cinco descensos trimestrales consecutivos en ventas, este es el primer aumento en un año y medio. Además de la marca principal, que creció un 5,7% hasta los 514.630 unidades, también sus filiales MINI, Rolls-Royce y Motorrad, registraron aumentos en sus ventas del 37,5% (72.376 entregas), del 13,5% (1.304 ventas) y del 5,7% (53.247 operaciones), respectivamente.

De enero a septiembre de 2025, el Grupo BMW entregó un total de aproximadamente 1,79 millones de vehículos BMW, MINI y Rolls-Royce a clientes, logrando un ligero crecimiento de las ventas del 2,4%.

En desglose, BMW ha logrado 1,58 millones entregas (con una leve subida del 0,1%). Las ventas de MINI agrupan un total de 206.214 operaciones, un 23,7% más que en septiembre de 2024. Mientras, las Rolls-Royce suben un 3,3%, hasta las 4.100 ventas, y BMW Motorrad es la única que decrece, con una bajada del 2,6% en sus 159.156 comercializaciones.

"El Grupo BMW reportó un ligero aumento en las ventas durante el año fiscal hasta finales de septiembre. El sólido desempeño de las ventas en Europa y América, así como el de la marca MINI, es particularmente alentador. La demanda de nuestra amplia gama de vehículos electrificados también se mantiene fuerte", ha expresado el responsable de Clientes, Marcas y Ventas de BMW AG, Jochen Goller.

LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS Y ELECTRIFICADOS SE MANTIENEN EN POSITIVO

Hasta el mes de septiembre, la compañía ha incrementado las ventas de vehículos totalmente eléctricos un 10%, hasta las 323.447 unidades. No obstante, las ventas de modelos 100% eléctricos retrocedieron un 0,6%, con 102.864 registros.

El lanzamiento de una nueva gama, denominada 'Neue Klasse', que no estará en el mercado hasta el año que viene, podría influir en este aspecto, ya que los clientes interesados en un modelo eléctrico y de la nueva generación se estarían esperando a adquirir las nuevas ediciones de la compañía alemana.

De la misma manera, el grupo BMW ha suministrado hasta el mes de septiembre un total de 470.313 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) a clientes (+15%), con un subida también en el mes de septiembre del 8% en las ventas conjuntas hasta acumular 151.282 transacciones.

Con estos datos, BMW se está recuperando de la caída que sufrió el grupo en el tercer trimestre de 2024, donde tuvieron una potente caída del 13% en las ventas, en parte debido a problemas con los frenos suministrados por el proveedor Continental, que paralizó muchas entregas. Esto podría distorsionar las cifras comparables del año anterior. Hace dos años, en el tercer trimestre de 2023, BMW reportó ventas superiores a las actuales, con 621.700 vehículos.

FUERTE CRECIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, a pesar de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, la compañía vendió 104.200 unidades de las marcas BMW y Mini, un considerable 24% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, las ventas en Estados Unidos se elevan en lo que va de año a las 297.247 unidades, un 9,5% más que hace un año.

Las ventas también fueron en positivo para BMW en Alemania y Europa en el último trimestre. En su mercado local, la compañía bávara logró un aumento del 12%, hasta las 72.939 unidades, mientras que en toda Europa, la cifra fue de 239.620, un 9% más que hace un año. En los primeros nueve meses del año en Alemania se han vendido 208.218 modelos de las marcas del grupo (+6,5), mientras que en toda Europa las cifras se elevan a 737.641 registros (+8,6%).

Por último, peor situación vivió el grupo en China donde las ventas de BMW cayeron un 0,4% respecto al trimestre anterior, hasta las 147.100 unidades. De igual manera, las ventas en el mercado asiático se mantuvieron igual que los datos a la terminación del tercer trimestre con 206.156 operaciones. En el acumulado del año, las ventas tanto en China como en Asia se desploman un 11,2% y un 7,9% respectivamente, con 464.971 y 644.429 ventas por el momento.