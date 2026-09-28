BYD estrena la nueva versión del Dolphin Surf: nuevo volante, más equipamiento y cinco plazas, sin renunciar al precio

BYD Dolphin Surf - BYD

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD ha introducido mejoras en su superventas Dolphin Surf para su edición 2026, entre las que se incluye una versión cinco plazas, un nuevo diseño de volante y un habitáculo renovado, con un mejor sistema de infoentretenimiento, ya disponible por menos de 20.000 euros.

La actualización para el Model Year 2026 responde a las nuevas demandas de los clientes al ofrecer versiones configuradas con un tercer asiento en la segunda fila, incorporando un reposacabezas ajustable independiente para cada uno de los ocupantes traseros para mayor confort y sujeción.

Por su parte, el habitáculo experimenta una evolución considerable en todos los acabados, al trasladar el selector de marchas desde la consola central a la columna de dirección, despejando el salpicadero. Como resultado, la palanca izquierda del volante pasa a gestionar de forma unificada los intermitentes, las luces y los limpiaparabrisas.

Asimismo, estrena un nuevo diseño de volante, que ahora es calefactable en las versiones Boost y Comfort, una característica diferencial dentro de su segmento. La versión Boost suma además asientos delanteros calefactables, enriqueciendo el nivel de equipamiento de esta versión intermedia. Por su parte, ahora todas las versiones del Dolphin Surf incorporan climatizador automático, facilitando más que nunca el ajuste y mantenimiento de la temperatura en el habitáculo.

La actualización para el Model Year 2026 también introduce novedades en los materiales del habitáculo: las versiones Active y Boost incorporan una nueva tapicería de tela, mientras que el acabado Comfort recurre a un tapizado en piel vegana. En el maletero, ahora se incluye un cubre-equipaje de serie en toda la gama. También destaca la renovación de las tomas USB delanteras, con dos puertos USB Tipo C en sustitución de la anterior combinación de Tipo A y Tipo C.

AUTONOMÍA ELÉCTRICA SIN CAMBIOS

En cuanto a la motorización, la Blade Battery y los motores eléctricos del Dolphin Surf se mantienen sin cambios. De este modo la versión de acceso (Active) combina su batería de 30 kWh con un motor de 65 kW (88 CV) para ofrecer una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y una autonomía combinada de 220 km.

Por su parte, el acabado Boost equipa este mismo motor junto a la batería Blade de 43,2 kWh (0 a 100 km/h en 12,1 segundos), elevando su autonomía hasta los 322 km. Por último, la versión Comfort adopta la batería de mayor capacidad y la asocia al motor más potente de su categoría (115 kW/156 CV y 220 Nm), rebajando la aceleración de 0 a 100 km/h a 9,1 segundos y homologando una autonomía combinada de 310 km.

La velocidad máxima de carga en corriente continua (CC) alcanza los 65 kW en la versión Active y 85 kW en los acabados Boost y Comfort. De este modo, incluso en estas dos últimas versiones equipadas con la batería de mayor capacidad, es posible pasar del 10% al 80% de su capacidad en tan solo 31 minutos. La carga en corriente alterna (CA) trifásica a 11 kW forma parte del equipamiento de serie en toda la gama, lo que permite completar una recarga del 0% al 100% en tres horas y media (Active) o en poco más de cuatro horas y media (Boost y Comfort).