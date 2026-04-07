Publicado 07/04/2026 18:30

Uno de cada cuatro conductores valora comprar una moto eléctrica en el próximo año, según Cetelem

Las barreras para comprar moto eléctrica se reducen, con una menor preocupación por el precio o el tiempo de recarga

Presentación del estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto', elaborado por el Observatorio Cetelem.
Presentación del estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto', elaborado por el Observatorio Cetelem. - OBSERVATORIO CETELEM

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 25% de los consumidores tiene intención de comprar una moto 100% eléctrica en los próximos meses, un incremento de 6 puntos porcentuales respecto a los datos divulgados por el anterior estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto', presentado este martes por el Observatorio Cetelem.

Según recoge el informe, las barreras hacia la moto eléctrica disminuyen de forma generalizada. El precio como freno pasa del 49% al 36%, lo que supone una caída de 13 puntos, la falta de confianza desciende del 37% al 27%, con una reducción de 11 puntos, y el tiempo de recarga baja del 33% al 22%, también con un descenso de 11 puntos. La autonomía se mantiene como principal barrera, aunque se reduce ligeramente, pasando del 48% al 46%, con una caída de 2 puntos.

Asimismo, respecto a la autonomía, los encuestados valoran principamente que la moto tenga una autonomía de al menos 101 kilómetros (con un 44% que escoge entre 101 y 250 kilómetros de autonomía eléctrica).

De igual modo, a la hora de escoger un establecimiento para la compra, el precio como principal motivo de elección del punto de venta, del 72% al 64%, lo que supone un descenso de 8 puntos. En cambio, la variedad de productos aumenta del 35% al 41%, con una subida de 6 puntos.

Otros factores pierden relevancia, como el servicio postventa, que pasa del 50% al 36% y cae 14 puntos, el trato, que desciende del 32% al 22% con una caída de 10 puntos, y el plazo de entrega, que baja del 27% al 17%, también con un descenso de 10 puntos.

Entre los que pretenden comprar una moto en los próximos 12 meses, el 63% se decantaría por una nueva en lugar de una de segunda mano, con una estimación de gasto medio de 6.101 euros, un 35% menos de lo proyectado en el anterior informe.

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