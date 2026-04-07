Uno de cada cuatro conductores valora comprar una moto eléctrica en el próximo año, según Cetelem

Presentación del estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto', elaborado por el Observatorio Cetelem. - OBSERVATORIO CETELEM

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 25% de los consumidores tiene intención de comprar una moto 100% eléctrica en los próximos meses, un incremento de 6 puntos porcentuales respecto a los datos divulgados por el anterior estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto', presentado este martes por el Observatorio Cetelem.

Según recoge el informe, las barreras hacia la moto eléctrica disminuyen de forma generalizada. El precio como freno pasa del 49% al 36%, lo que supone una caída de 13 puntos, la falta de confianza desciende del 37% al 27%, con una reducción de 11 puntos, y el tiempo de recarga baja del 33% al 22%, también con un descenso de 11 puntos. La autonomía se mantiene como principal barrera, aunque se reduce ligeramente, pasando del 48% al 46%, con una caída de 2 puntos.

Asimismo, respecto a la autonomía, los encuestados valoran principamente que la moto tenga una autonomía de al menos 101 kilómetros (con un 44% que escoge entre 101 y 250 kilómetros de autonomía eléctrica).

De igual modo, a la hora de escoger un establecimiento para la compra, el precio como principal motivo de elección del punto de venta, del 72% al 64%, lo que supone un descenso de 8 puntos. En cambio, la variedad de productos aumenta del 35% al 41%, con una subida de 6 puntos.

Otros factores pierden relevancia, como el servicio postventa, que pasa del 50% al 36% y cae 14 puntos, el trato, que desciende del 32% al 22% con una caída de 10 puntos, y el plazo de entrega, que baja del 27% al 17%, también con un descenso de 10 puntos.

Entre los que pretenden comprar una moto en los próximos 12 meses, el 63% se decantaría por una nueva en lugar de una de segunda mano, con una estimación de gasto medio de 6.101 euros, un 35% menos de lo proyectado en el anterior informe.