carVertical dispara un 40% sus ingresos en 2025 y refuerza su crecimiento en España

Archivo - El director ejecutico de carVertical, Rokas Medonis. - CARVERTICAL - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en datos del sector de la automoción carVertical cerró 2025 con unos ingresos de 75,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 40% respecto a los 53,9 millones registrados el año anterior, impulsada por su expansión internacional, la mejora de sus productos y nuevas alianzas estratégicas.

La compañía destacó, especialmente, el comportamiento del mercado español, que se ha consolidado como uno de los más relevantes para su crecimiento, apoyado en el aumento de la demanda de transparencia en el mercado de vehículos de segunda mano.

Según explica la entidad, su estrategia de expansión se ha centrado en reforzar su presencia tanto en Europa Central como Occidental, con países como Polonia, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido entre los principales motores de crecimiento.

Asimismo, mantiene su apuesta por los mercados nórdicos mediante soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. En este contexto, la empresa asegura haber registrado incrementos de ingresos de entre el 40% y el 256% en la mayoría de estos mercados.

carVertical señaló además que ha ampliado las funcionalidades de sus informes de historial de vehículos, incorporando herramientas destinadas a ayudar a los compradores a evitar fraudes y tomar decisiones de compra más seguras.

Entre las nuevas funciones incluidas figuran análisis sobre hábitos de conducción de anteriores propietarios, evolución histórica y futura del precio del vehículo, así como una herramienta de predicción de kilometraje.

El consejero delegado de carVertical, Rokas Medonis, ha afirmado que 2025 se perfilaba desde principios de año como "uno de los ejercicios más competitivos de todos los tiempos".

"A pesar de la fuerte competencia en muchos mercados, seguimos manteniendo nuestro impulso y queremos lograr resultados aún mejores y expandirnos a nuevos mercados en 2026", añade.

FUERTE AVANCE DEL NEGOCIO B2B

La compañía también destacó el crecimiento de su división B2B, cuyos ingresos aumentaron un 83% en 2025, tras crecer un 101% en 2024 y un 47% en 2023. En el caso de España, el negocio B2B avanzó un 177,3%, impulsado tanto por el desarrollo de producto como por nuevas alianzas estratégicas, entre ellas la alcanzada con Carways Mobility.

Durante 2025, carVertical entró además en seis nuevos mercados: Irlanda, Austria, Moldavia, Nueva Zelanda, Bosnia y Herzegovina y Países Bajos.

La empresa indicó igualmente que ya trabaja con más de 1.000 fuentes de datos globales, entre ellas organismos públicos, registros nacionales, entidades financieras y plataformas de anuncios clasificados de 37 países.

Según Medonis, la estrategia de crecimiento de la compañía pasa por continuar invirtiendo en la calidad de los datos para ofrecer informes "más detallados y completos" y contribuir a una mayor transparencia en el mercado de vehículos usados.