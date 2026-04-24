CCOO muestra su rechazo al ERE de Ficosa sobre 172 trabajadores y reclama un plan industrial

Archivo - Centro de Ficosa en Viladecavalls (Barcelona) - FICOSA - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha mostrado su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Ficosa en la planta de Viladecavalls (Barcelona) y ha reclamado que la empresa cree un plan industrial que cuente con el apoyo y la mediación de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

En un comunicado este viernes, el sindicato ha recordado que el ERE planteado es por causas productivas y afectaría a 172 trabajadores.

La organización sindical ha asegurado que "una empresa con el potencial, la trayectoria y la capacidad industrial de Ficosa tiene recursos más que suficientes" para haberse anticipado a la actual situación del sector del automóvil.

"En vez de proponer despidos, la dirección debería haber apostado por la diversificación de su actividad y por una estrategia proactiva a medio y largo plazo para garantizar la estabilidad de la plantilla", ha señalado.

Ha añadido que "cualquier proceso de negociación pasa inexcusablemente" por la presentación de un plan industrial integral" para definir el futuro del grupo, asegurar la carga de trabajo y garantizar el mantenimiento de las operaciones en la planta.