Los coches chinos suponen un 9,5% de las ventas en España, casi el doble de la media UE, según Ganvam

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ganvam, Jaime Barea, ha afirmado este martes que los coches chinos suponen un 9,5% de las ventas en España, prácticamente el doble respecto a la media europea (5,5%), según los datos ofrecidos durante la presentación a los medios del eXpoGANVAM, que entre otros asuntos tratará el impacto de las marcas chinas en el mercado español.

Asimismo, según el informe Ganvam-DAT, son seis los fabricantes chinos que concentran el 94% del mercado español: MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Ebro y Leapmotor.

En particular, respecto a la retención del valor de las marcas chinas por tipología de motorización, la gasolina representa un 72,96%, los híbridos eléctricos un 75,82%, los eléctricos un 66,04% y los híbridos enchufables un 68,84%.

En concreto, casi el 70% de las ventas de marcas chinas se localiza en el canal particular -frente al 46,3% de la media del mercado- y su crecimiento en España se apoya en los modelos de gasolina, que suponen el 38% de sus ventas, seguido de los híbridos enchufables, que representan el 27% de sus ventas, y de los eléctricos puros (17% de sus ventas).

De hecho, los híbridos no enchufables chinos -si bien representan el 17% de sus ventas- representan el 3,9% del mercado total en España, lo que, según el presidente de Ganvam, evidencia el buen posicionamiento de las marcas europeas en esta motorización.

UN 25% DE ESPAÑOLES ESTÁ CONSIDERANDO COMPRAR UN VEHÍCULO CHINO

Además, el director general de DAT, Luis Murias, ha compartido una encuesta realizada a los españoles en 2024, que indica que un 10% ha tenido experiencias con marcas chinas, un 37% ha visto algunas por carretera, un 41% las ha visto en medios o publicidad y un 25% está considerando comprar un vehículo chino.

"El éxito chino se basa en la redistribución, la apuesta industrial, la gran mejora respecto a hace unos años, el excelente posicionamiento en acabados o garantías y el avance en seguridad", ha indicado Murias.

Por otra parte, el director general de DAT ha expuesto los mayores riesgos de los coches chinos: los recambios, ya que algunos no tendrían apenas repuestos; la perdurabilidad, ya que no habría información suficiente sobre este asunto; la tecnología de los motores de combustión, ya que estaría desfasada respecto a generalistas, y los comportamientos dinámicos, ya que el conductor europeo estaría acostumbrado a otros.

De hecho, un vehículo chino conserva de media el 60,7% de su valor inicial pasados tres años, frente al 65,5% de las marcas generalistas, es decir, el chino pierde de media 4,8 puntos más que el resto de marcas.

LOS COCHES CHINOS SEGUIRÁN GANANDO CUOTA DE MERCADO

Respecto al futuro, el presidente de Ganvam ha expresado que las marcas chinas están en disposición de llegar a una mayor cuota de mercado y mejorar sus coches.

El eXpoGANVAM 2025 tendrá lugar el próximo miércoles 5 de noviembre en Ifema, y habrá ponentes como el ex seleccionador nacional y actual entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, o la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.