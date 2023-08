El comité de VW Navarra ve "un error histórico" situar la planta de baterías fuera de Landaben

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales, ha trasladado su "preocupación e incertidumbre" ante el "error histórico" que supone que la planta de ensamblaje de baterías para el coche eléctrico se pueda ubicar fuera de la fábrica de Landaben.

En declaraciones a Europa Press, Morales ha llamado la atención ante la "perdida real" de competitividad de la fábrica al encarecer los vehículos que produzcan en "300 euros". "Le ponemos a nuestros competidores un camino allanado para poder llevarse la producción que pueda haber a partir de 2030", ha advertido. "Yo no encuentro una justificación razonable para que esta decisión se haya tomado así", ha manifestado.

Ha criticado, además, "las formas" del Grupo VW y, en especial, su "silencio" tras el comunicado de Hyundai Mobis en el que anunciaba que proveerá de baterías a la factoría de Landaben. "Todavía seguimos sin ninguna noticia" por parte del grupo empresarial, ha señalado.

En este sentido, el comité de empresa ha pedido una reunión con la dirección de VW Navarra y con el Grupo VW, tras la cual "valoraremos otros escenarios". "Pero, en principio, lo que necesitamos es que el Grupo se pronuncie como primer paso", ha añadido.

El presidente del comité de empresa ha indicado que "hasta que no haya un pronunciamiento por parte del Grupo, seguimos manteniendo una cierta esperanza de que esto se pueda revertir", si bien ha reconocido que "ahora mismo somos muy pesimistas en este sentido".

Alfredo Morales ha afirmado que "no tienen ningún sentido y si aplicásemos el sentido común, en ningún caso la fábrica iría a 10 kilómetros de VW Navarra por los problemas que vamos a tener, no como industria, como sector, sino como Comunidad". "Hasta el último minuto lo vamos a pelear porque queremos evitar que se cometa un error histórico en cuanto al desarrollo industrial de una comunidad como la nuestra", ha remarcado.

El presidente del comité de empresa de VW Navarra ha asegurado que "todos los factores que podamos poner encima de la mesa van en contra de sacar la planta de baterías a 10 kilómetros de nuestra planta". Así, ha criticado que "la parte fundamental de nuestro vehículo, como es la batería, va a pasar a manos de nuestra competencia, perdiendo el valor añadido que tenemos actualmente de nuestra fábrica".

Igualmente, ha asegurado que tener la fábrica de ensamblaje de baterías fuera de Landaben "encarece nuestro coche en 300 euros. Eso es una pérdida real de nuestra competitividad, con lo cual le ponemos a nuestros competidores un camino allanado para poder llevarse la producción que pueda haber a partir de 2030".

Desde el punto de vista laboral, ha resaltado que "600 puestos de trabajo que, pudiendo estar en Volkswagen Navarra con nuestras condiciones, vayan a pasar a una proveedora, seguramente con un salario un 50% más barato".

A ello ha sumado la perspectiva "medioambiental" ya que "en vez de ir los trenes directamente hasta Landaben para que se puedan montar, van a 10 kilómetros y se trasladan en camiones por toda la ronda, saturando nuestras carreteras".

"Son argumentos muy de peso y no nos vale" que digan que "no hay financiación, porque entonces tendré que exponer por qué en Seat hay financiación y para VW Navarra no", ha señalado. A este respecto, se ha preguntado si el Gobierno de España "ha tenido algo que ver para que Seat tenga su fábrica de baterías y VW Navarra no". "¿Ha sido una apuesta del Grupo o han sido los fondos europeos los que han declinado que la fábrica de ensamblaje esté en Seat y, por contra, la ausencia de fondos europeos ha hecho que no tengamos la fábrica de baterías dentro?", se ha cuestionado. "Esto las diferentes administraciones lo tienen que responder", ha reclamado.

"En Navarra no entenderíamos que se hubiera subvencionado a una comunidad para que tuviera su planta de ensamblaje de baterías dentro de la matriz y en otra comunidad como la nuestra no", ha añadido.

En cuanto al papel desempeñado por el Ejecutivo foral, Alfredo Morales ha explicado que le "hubiera gustado que se hubiera exigido mucho más al Grupo porque el Gobierno de Navarra ha gestionado, y bien hecho, una subvención de 40 millones euros para el desenlace del núcleo ferroviario dentro de VW Navarra. Y me hubiera gustado que el Gobierno de Navarra hubiera exigido que hubiese una contrapartida en base a esos fondos públicos".