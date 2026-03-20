Archivo - Los concesionarios avalan la rebaja del 15% en el IRPF como medida "clave" en la electrificación - COCHES.NET - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de concesionarios de vehículos españoles, Faconauto, sostiene que la medida aprobada este viernes por el Gobierno de incluir la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de cargadores eléctricos domésticos supone una iniciativa "clave" para incentivar la electrificación del parque de vehículos en España.

De hecho, fuentes de la patronal detallan a Europa Press que esta iniciativa actúa sobre dos medidas que perciben esenciales: "reducir el coste de acceso al vehículo al mismo tiempo que facilitar la implantación de puntos de recarga en el ámbito privado" y dar "certidumbre al comprador".

El Gobierno ha incluido en el decreto de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio esta propuesta para la compra de vehículos electrificados y la instalación de cargadores eléctricos domésticos, medida que decayó cuando se tumbó el decreto 'ómnibus' en el mes de febrero.

Con esta medida, los conductores que se haya comprado un vehículo electrificado desde el inicio de año podrán aplicarse la deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 3.000 euros por la compra de vehículos electrificados hasta final de año (31 de diciembre).

Entre otras medidas incluidas en este paquete, el Ejecutivo ha introducido una bajada del IVA de la luz, combustibles y gas natural del 21% al 10% en relación a la automoción, así como el establecimiento de una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para el sector de los transportistas y una rebaja del 80% en el coste de las autopistas de peaje a la industria electrointensiva.