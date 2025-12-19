Cuatro de cada diez usuarios de 'carsharing' lo emplean por ocio y entretenimiento, según la AVCE

Archivo - Carsharing - GOTO - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 41,53% de los usuarios utiliza el 'carsharing' con fines de ocio y entretenimiento, consolidando este motivo de uso entre los principales en esta modalidad de transporte, según el II Barómetro del Carsharing 2024 de la Asociación del Vehículo Compartido de España (AVCE).

En total, tal y como se detalla en el documento, se registraron casi 4 millones de desplazamientos de carsharing en España durante 2024, lo que refleja la confianza de los usuarios en este servicio.

Por otro lado, según concluye el barómetro, el perfil de usuario de 'carsharing' destaca por concentrarse en rangos de edad entre 25 y 55 años, reflejando su adopción entre adultos jóvenes y población en edad productiva, que combina diversas formas de movilidad en su día a día.

Entre los motivos principales para elegir este servicio figuran la comodidad, la facilidad de aparcamiento y la flexibilidad de uso, factores que cobran especial relevancia en periodos de alta afluencia como Navidad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante la Navidad de 2025-2026 se produzcan 22,4 millones de trayectos por carretera en toda España, dentro del dispositivo especial de tráfico que abarca desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero. Este dato refleja el elevado número de desplazamientos que caracteriza el periodo festivo y refuerza la importancia de soluciones de transporte urbano que se adapten a necesidades puntuales y flexibles.

"El carsharing es una alternativa cada vez más demandada durante la Navidad porque permite a los usuarios desplazarse de forma flexible, eficiente y sostenible, sin necesidad de disponer de un vehículo propio. Su uso compartido contribuye directamente a reducir la congestión y las emisiones en las ciudades, especialmente en momentos de alta movilidad como las fiestas navideñas", ha resaltado la presidenta de AVCE, Rosa Campos.