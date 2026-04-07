Dacia Spring, el eléctrico urbano más asequible de Dacia desde 16.425 euros y con 225 km de autonomía

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca Dacia, del grupo Renault, ha actualizado el Dacia Spring, su modelo urbano eléctrico más asequible para su nuevo Spring 100% eléctrico, que incorpora cambios en la batería, en sus motores eléctricos y en la suspensión y que ofrece un precio de partida en el mercado desde 16.425 euros al contado.

No obstante, este modelo 100% eléctrico se podrá beneficiar de las ayudas del Plan Auto+ 2026 de hasta 4.500 euros, lo que convertirá al modelo en una de las opciones eléctricas más económicas del mercado, con un precio desde 11.350 euros, a través de la oferta de financiación marca.

Con esta segunda generación del Spring, un modelo que nació en el año 2021, la firma destaca que sigue sin salirse del camino de su filosofía de ofrecer una movilidad sin emisiones al alcance del mayor número posible de personas ofreciendo una de "las mejores relaciones entre calidad-precio del mercado", expone la firma.

UN MODELO ASEQUIBLE QUE ESPERA EL NUEVO PLAN AUTO+

La marca Dacia sigue poniendo paso firme en España estando una vez más entre el 'top 10' en el mercado global de marcas con 13.198 operaciones y como la segunda marca en el mercado de clientes particulares con 9.628 unidades gracias principalmente a los resultados del Dacia Sandero que lidera el ranking de vehículo más popular hasta el mes de marzo en España --lugar que ocupa desde hace 12 años--.

Sin embargo, la marca espera tener unos fuertes resultados este año siguiendo su línea de ofrecer movilidad sostenible y asequible y anticipa un 2026 positivo con la llegada de este nuevo Spring, la fuerza del Sandero, su buque insignia Bigster y la llegada de un nuevo modelo del segmento C con el nuevo Striker --llegará a partir de los meses de verano a Europa--.

No obstante, la compañía reclama que los clientes puedan recibir cuanto antes las ayudas del Plan Auto+ para "facilitar y potenciar el mercado eléctrico".

"Necesitamos que el Plan Auto+ se publique con los detalles que se anunciaron en diciembre. Ya estamos en abril, pero pedimos que sobre todo se publique con respecto a lo que se había dicho: un plan más simple que simplifique el acceso al eléctrico y si hay ayudas, que se hagan en el momento de la compra para facilitar y potenciar el mercado eléctrico", ha manifestado el director general de Dacia España, Laurent Sengenes.

"Con Spring, si tomamos una hipótesis de 0,15 céntimos/kWh aproximadamente que es coste medio en España, con un consumo de unos 100 kilómetros, me estoy gastando 2,5 euros", ha expuesto Sengenes poniendo el valor la llegada de su nuevo modelo en comparación con los precios actuales de la gasolina o el diesel marcadas por el contexto de la guerra de Irán.

El nuevo Spring, cuyos primeros ejemplares ya están en la red oficial de concesionarios de la marca rumana en España, alberga una nueva batería de litio-hierro-fosfato --por primera vez utilizada en el grupo Renault en uno de sus modelos-- de 24,3 kWh de tecnología 'cell to pack' que permite la misma autonomía que bajo la química niquel-manganeso anterior hasta los 225 kilómetros de autonomía en ciclo combinado.

DOS NUEVAS MOTORIZACIONES

Igualmente, bajo el capó dispone de la opción de elegir dos nuevos motores de 70 CV/52 kW y de 100 CV/75 kW, que sustituyen a los anteriores de 45 CV/33 kW y de 65 CV/48 kW que ofrecen mayor potencia y par motor.

El nuevo motor de 70 CV está disponible en el acabado 'Expression', mientras que el nuevo motor de 100 CV está disponible en 'Extreme'. Los acabados superiores 'Business' y 'Cargo' presentan la primera variante de motorización.

Igualmente, las prestaciones al volante cambian tras probar este Spring ya que mejoran un 20% su aceleración de 80 a 120 km/h llegando a la velocidad máxima en menos de 7 segundos en la variante de más potencia por los 10 segundos de la segunda configuración.

Pese a contar con mayores prestaciones, su consumo homologado se recorta en un 9% hasta llegar a un consumo homologado WLTP de 12,4 kWh/100 km. No obstante, durante la prueba realizada por el centro de la ciudad de Madrid, el consumo practicado ha sido de 13,5 kWh --igualmente son datos muy interesantes para un modelo totalmente urbano--.

El nuevo Dacia Spring permite una carga a través de cargadores públicos en corriente continua de hasta 40 kW (frente a los 30 kW anteriores) que está disponible como opción en los niveles de acabado 'Expression' y 'Extreme'. Esta opción consigue recargar la batería del 20% al 80% en tan solo 29 minutos. Igualmente, la marca destaca su acuerdo con Iberdrola con hasta 10.000 de recarga doméstica anual gratis durante tres años para facilitar el acceso a la movilidad 100% sostenible a sus clientes.

Mientras, en un cargador doméstico de 2,3 kW, el Spring tardaría en completar el intervalo anterior de carga en unas 10 horas, mientras que con un Wallbox doméstico de 7 kW, los tiempos se reducirían a las 3 horas y 20 minutos, pudiendo recargar el vehículo a la vuelta del trabajo y en poco tiempo tener una autonomía considerable al día siguiente sin tener que acudir a un cargador público.

MEJORAS EN LA FRENADA Y EN EL MANEJO POR CURVA

A pesar de las múltiples optimizaciones realizadas, Spring sigue siendo el vehículo 100% eléctrico de 4 plazas más ligero del mercado, con un peso aproximado de una tonelada y con unas dimensiones de 3,7 metros de largo, 1,58 metros de ancho, 1,50 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,4 metros, que hacen que su interior parezca un coche más amplio con respecto a otros competidores.

Sin embargo, mejoras como la introducción de una barra estabilizadora en todas las configuraciones, al tiempo que se optimiza el reparto de masas entre el eje delantero y el eje trasero permiten una gran estabilidad al volante a la par que un gran manejo al volante.ç

Asimismo, el nuevo Spring trae consigo una frenada más segura gracias a una asistencia más potente. Las llantas de 15", de serie en el nivel de acabado 'Expression', contribuyen a mejorar el comportamiento de Spring en carretera.

Spring también se beneficia de mejoras aerodinámicas, como un conjunto de cubiertas carenadas debajo de la carrocería en la parte delantera, los laterales y la parte trasera, diseñado para reducir la turbulencia aerodinámica debajo del vehículo, así como un alerón inferior para proteger de turbulencias.

MODELO URBANO, PERO VERSÁTIL

El Spring, pese a ser un modelo del segmento A, equipa uno de los maleteros más espaciosos dentro su mercado y con 308 litros de capacidad, incluso tiene la misma capacidad que otros modelos del segmento B que le permiten ser un modelo francamente versátil para las tareas diarias del día a día. Además, permite ocupar hasta 1.004 litros con los asientos traseros abatidos. Además, bajo el capó hay otro compartimento de 33 litros de capacidad para guardar por ejemplo los cables de carga.

En el apartado tecnológico, destaca su practicidad con un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas y una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas que dispone de conectivdad Apple CarPlay y Android Auto, llantas de 15 pulgadas, ventanillas eléctricas, sensores traseros de estacionamiento y multiples sistemas de seguridad de serie en el acabo 'Expression'

Por último, la compañía ofrece en Spring y en todos sus modelos hasta siete años de garantía, ocho o 120.000 kilómetros para la batería.