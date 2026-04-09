Denza llega a Europa con sus primeros modelos electrificados Z9GT y D9, desde 101.000 y 78.500 euros - DENZA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca premium del grupo BYD, Denza, ha anunciado su expansión internacional con el lanzamiento en Europa de sus primeros modelos fuera de China, en una estrategia que sitúa a España como uno de los mercados clave dentro de su despliegue europeo.

La presentación oficial tuvo lugar en París bajo el lema 'Technology Drives Elegance', donde la compañía mostró los dos primeros vehículos con los que iniciará su comercialización en el continente. El Z9GT (se comercializará próximamente en España) estará disponible desde 101.000 euros en versión híbrida enchufable y desde 115.000 euros en la versión 100% eléctrica.

Por su parte, el Denza D9 llegará a los concesionarios españoles con un precio que partirá de 78.500 euros para el acabado Elegance y 83.500 euros para el Ultimate.

En este contexto, España figura entre los países prioritarios en la primera fase de expansión de Denza en Europa, junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, con la previsión de una rápida implantación comercial que alcanzará más de 30 países y al menos 150 concesionarios operativos a finales de 2026.

Los dos modelos anunciados marcarán el inicio de la ofensiva de la marca en el segmento premium electrificado en Europa. Ambos modelos incorporan tecnologías avanzadas desarrolladas por BYD, como el sistema Super Hybrid DM, que permite autonomías de hasta 805 kilómetros combinando batería y combustible, y la tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging, con potencias de hasta 1.500 kW que pueden completar del 10 al 70% de la batería en apenas 5 minutos y en siete minutos más del 20% al 97% del vehículo.

La compañía ha subrayado en el evento de presentación en París sus planes para instalar 6.000 estaciones Flash Charging fuera de China en los próximos 12 meses, incluyendo 3.000 de ellas en Europa. Hace unas semanas, en una entrevista realizada por Europa Press al 'country manager' de BYD España y Portugal, Alberto De Aza, confirmó que esta tecnología llegaría a España en 2026.

Asimismo, Denza ha destacado que sus modelos estarán acompañados de una experiencia de cliente orientada al entorno digital, con servicios asociados como mantenimiento gestionado mediante aplicación móvil y asistencia in situ, elementos que refuerzan su posicionamiento en el segmento premium.

Con esta estrategia, la marca busca consolidar su presencia en Europa y, especialmente, en España, donde el lanzamiento de estos primeros modelos representa un paso clave para impulsar la adopción de la movilidad eléctrica e híbrida enchufable en el segmento de alta gama.