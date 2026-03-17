Döllner (Audi) llama a Europa a fortalecer la automoción y abre la puerta a un A1 eléctrico en Martorell - Daniel Karmann/dpa

INGOLSTADT, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, ha hecho un llamamiento para que la industria de la automoción europea recobre su posicionamiento en el mercado global automotriz.

"En Europa, creo que países como España, Francia, Italia o Alemania deben de alinearse para fortalecer de nuevo la automoción", ha expresado el máximo responsable del grupo Audi, Gernot Döllner, en una mesa redonda con medios españoles en el día de la presentación oficial de resultados financieros del fabricante germano.

"2025, por supuesto, fue un año muy complicado, con mucha geopolítica y con mucha preocupación económica y tecnológica. Nosotros usamos esa presión para acelerar a Audi en una nueva estrategia de crear sinergias fuertes y aprovechar la fortaleza del grupo", ha indicado.

Döllner también ha manifestado que cuentan con el "porfolio más jóven de las marcas premium", con 20 modelos nuevos presentados entre 2024 y 2025, a los que se unirán el nuevo A2-etron 100% eléctrico --fabricado en Ingolstadt-- para ofrecer una variante 100% sostenible en el segmento B, así como la llegada del nuevo Q9, el primer modelo de la historia de la compañía en el segmento premium D.

PUERTA ABIERTA PARA UN A1 ELÉCTRICO EN MARTORELL

Döllner ha dicho que la gran apuesta para el grupo en 2026 es el lanzamiento de su nuevo modelo urbano del segmento B, el A2 e-tron. "Su antecesor --el A2-- fue lanzado hace 30 años y fue un vehículo muy característico para la marca que me gustó mucho cuando yo era un ingeniero joven. Y ahora podemos traer al sucesor de ese vehículo al mercado como un 100% eléctrico", comentó el CEO del grupo.

Al ser preguntado por la posibilidad de la fabricación del A1 en versión eléctrica en la fábrica de Martorell (Cataluña), que ya fabrica el modelo A1 con motores de combustión y que dejará de hacerlo en el mes de abril, Döllner señaló que "todo es posible" y que están "evaluando siempre opciones diferentes". "El A1 ha sido un vehículo muy exitoso, que ha ayudado a atraer a generaciones más jóvenes a la marca", añadió Döllner.

"Lo positivo es que con la marca Audi todo es posible: desde el nivel de entrada de movilidad con el segmento A (el Audi A1) hasta los vehículos deportivos, con los SUVs, todo es posible", ha indicado.

La producción de este modelo podría realizarse a partir de 2029 sobre la actual plataforma 'Small BEV' del grupo Volkswagen, de la que saldrán los nuevos Cupra Raval y VW ID.Polo este año, como adelantó la Tribuna de la Automoción.

AUDI ESTUDIA LA PRODUCCIÓN DE COCHES EN ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, el directivo de Audi manifestó que el objetivo de la compañía es ser una marca referencia en los principales mercados en los que opera. Desde hace años estudia la posibilidad de producir modelos en Estados Unidos para aumentar su competitividad en este mercado, aunque los aranceles de Estados Unidos (15% para los modelos procedentes de Europa y 27,5% para los modelos que configura la firma alemana en México) podrían acelerar la llegada de Audi a Estados Unidos.

De hecho, la compañía explora la utilización de la fábrica del grupo Volkswagen en Chattanooga (Tennessee) como vía para adentrarse en el mercado norteamericano.

"La posibilidad de producir en Estados Unidos es un tema que llevamos analizando desde hace aproximadamente dos años. En un inicio, este debate no estaba impulsado por cuestiones arancelarias, sino por la relevancia estratégica de contar con presencia industrial en uno de nuestros mercados más importantes", ha explicado.

"Esta opción sigue en estudio dentro del Volkswagen Group, ya que las decisiones sobre nuevas localizaciones de producción y la asignación de modelos se toman a nivel global dentro de Volkswagen AG", ha reiterado el CEO.

Además, ha confirmado que de cara al año 2028, la firma germana dará a conocer "la nueva arquitectura E/E de RV Tech", a través de la 'joint venture' del Grupo Volkswagen con el fabricante Rivian.

7.500 EMPLEOS MENOS EN AUDI EN 2030

Preguntado por la reducción de plantilla del grupo Volkswagen para la próxima década, Döllner manifestó que serán 7.500 empleos los que se reducirán en Alemania al cierre de la presente década en la compañía de los cuatro aros, y que no afectarán a las trabajadores de las cadenas de producción sino a servicios indirectos.

Grupo Volkswagen recortará alrededor de 50.000 puestos de trabajo para 2030 en Alemania con el objetivo último de lograr un ahorro neto anual de más de 6.000 millones de euros en toda la compañía para final de la década. Dentro de este total, 7.500 empleos se reducirán en Audi.

"Reduciremos la plantilla en 7.500 personas hasta finales de 2029. Al mismo tiempo, optimizaremos nuestra estructura de costes fijos, trabajando en la reducción de los tiempos y costes de desarrollo de productos. Todas estas medidas, en conjunto, tienen que hacer que Audi y Volkswagen Group sean más eficientes", ha defendido.