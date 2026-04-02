Ebro alcanza un récord mensual de ventas en marzo y suma 19.000 desde su relanzamiento

Ebro S700 PHEV Y Ebro S800 PHEV - EBRO

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha cerrado el mes de marzo con 2.558 vehículos matriculados, la cifra mensual más alta desde su relanzamiento, con los que suma 6.624 en lo que va de 2026 y supera las 19.000 unidades vendidas desde su regreso a la fabricación automovilística en la Zona Franca de Barcelona en colaboración con el grupo chino Chery.

En un comunicado este jueves, la compañía ha destacado su posicionamiento en el segmento de vehículos híbridos enchufables en España tras cerrar el primer trimestre del año con 2.166 unidades PHEV matriculadas, un resultado que la sitúa "en el top 5 del mercado español".

Este comportamiento comercial se apoya en la acogida de su gama SUV electrificada, compuesta por los modelos Ebro s700 PHEV, s800 PHEV y s900 PHEV, que han mantenido "un rendimiento equilibrado y consistente durante el trimestre".

El Ebro s700 PHEV lidera la ofensiva comercial con 928 unidades, seguido por el Ebro s800 PHEV, con 633 unidades, y el Ebro s900 PHEV, con 605 unidades.

La firma automovilística ha puesto en valor estos resultados en el marco de su estrategia de electrificación y ha subrayado que estos refuerzan el posicionamiento de la marca "en uno de los segmentos con mayor crecimiento del mercado español".