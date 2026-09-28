Ebro suma 10 concesionarios abiertos en Portugal y prevé acabar 2026 con 12 operativos

El concesionario de Ebro en Oporto (Portugal) - EBRO

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha alcanzado los 10 concesionarios abiertos en Portugal tras abrir un nuevo punto de venta en Oporto y prevé acabar 2026 con 12 establecimientos operativos.

La última apertura está situada en la zona industrial de Oporto y cuenta con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados, ha informado este lunes la compañía automovilística en un comunicado.

Esta concesión se integra en la estructura del Grupo MCoutinho, uno de los "principales operadores de distribución de automóviles" en Portugal.

El espacio ha sido desarrollado de acuerdo con la identidad de Ebro y reúne las áreas comerciales y de atención "necesarias para ofrecer una experiencia de marca completa".

El resto de concesionarios con los que cuenta Ebro en el país se ubican en ciudades como la capital, Lisboa; Viana do Castelo, Braga, Aveiro o Faro.