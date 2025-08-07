La edad media de los vehículos en España se sitúa en 14,5 años de antiguedad en 2024, según Anfac

Del total de turismos que circulaban por España en 2024, el 62,8% tenía más de 10 años de antigüedad

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La edad media del parque de turismos en España sigue aumentando hasta alcanzar los 14,5 años de antigüedad, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Esta cifra solo es inferior en cuatro Comunidades Autónomas en España: Madrid (11,5 años), Cataluña (14,1 años), Comunidad Valenciana (14,2 años) y Balerares (14,2 años), que se sitúan como las regiones con el parque más renovado que el conjunto nacional.

En contraposición, el resto de comunidades autónomas tienen parques circulantes más envejecidos, siendo destacable Ceuta y Melilla que con 17,7 años de antigüedad, siendo este el parque más viejo de todos. A esta le siguen Castilla y León con 16,6 años de media, y Extremadura con 16,3 años de antigüedad.

6 DE CADA 10 TURISMOS TIENE MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

En este sentido, del total de turismos que circulaban por España en 2024, el 62,8% tenía más de 10 años de antigüedad, más de 16,6 millones de turismos sobre los 26,47 millones que hay en circulación. De estos, en concreto el 48,8% supera la edad media nacional, con más de 15 años (12,9 millones de unidades).

Una situación similar se registra en el resto de vehículos donde comerciales con el 49,3% (2,05 millones de un total de 4.15 millones) e industriales con el 50,3% (309.996 frente a un total de 616.878 vehículos) superan la edad media nacional.

Por Comunidades Autónomas, hasta ocho regiones diferentes llegan a tener un parque donde 7 de cada 10 turismos circulantes superan los 10 años de antigüedad. Destacable es el caso de Ceuta y Melilla donde el 76,3% de los turismos supera esta edad media. Castilla y Léon, Extremadura, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra le siguen en este ranking.

Por su parte, Madrid, como principal mercado en España y con una mayor renovación de vehículos, solo tiene el 48,3% de los turismos en circulación por encima de los 10 años de antigüedad. Mientras, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana o Canarias se sitúan también por debajo de la media nacional que registra el 62,8% de turismos de esta edad.

LOS VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS REPRESENTAN EL 1,6% DEL PARQUE EN 2024

A cierre de 2024, por las carreteras y ciudades españolas circulaban un total de 31.301.881 vehículos (turismos, comerciales, industriales y autobuses), de los cuáles 494.967 eran electrificados (híbridos enchufables o eléctricos puros), lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. Aun así, estos vehículos solo representan el 1,6% del parque total, 4 décimas más que en 2023.

Por comunidades autónomas, solamente Madrid con el 4,1% de su parque circulante con vehículos electrificados supera la media nacional, en más de 2,4 puntos porcentuales. A continuación en el 'top 3', le siguen Cataluña con el 1,7% y Baleares con el 1,5% del parque electrificado.

Por otro lado, cabe señalar que el resto de comunidades autónomas todavía muestran una baja presencia de vehículos electrificados en sus respectivos parques circulantes. Destacable son los casos de Ceuta y Melilla y Extremadura con apenas el 0,4% y 0,5%, respectivamente, de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables presentes en sus carreteras.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha destacado que el envejecimiento del parque de vehículos no es una buena noticia por el medioambiente, ya que supone unas mayores emisiones globales de las que podría haber de tener un parque más renovado, y por el mayor riesgo que supone para la seguridad en la carretera, ya que cuanto más nuevo es un coche, más seguro puede llegar a ser.

Para poder avanzar en esta meta y rejuvenecer el parque, Anfac insiste en la necesidad de continuar con los incentivos a la compra, preferentemente a través de un nuevo modelo más sencillo y directo basado en la fiscalidad, y garantizar tanto su eficiencia como continuidad en el tiempo.

De igual manera, las ayudas a la compra deben incorporar medidas de fomento en las empresas y, por último, no olvidar el apoyo a los vehículos pesados, especialmente de transporte de mercancías.