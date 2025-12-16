España pide en Bruselas mantener el veto a los motores de combustión en 2035

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión plenaria en el Senado, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido a Bruselas que no se retrase el fin de la comercialización de vehículos de combustión prevista para 2035, tal y como reclaman otros países como Alemania, a pocas horas de que el Ejecutivo comunitario presente su revisión sobre la 'hoja de ruta' ya pactada.

En declaraciones previas al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, Aagesen ha subrayado que España ha sido "consecuente" con la posición que ha venido defendiendo y ha recordado la carta remitida recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se apostaba por mantener los compromisos ya adquiridos.

"Creemos que debemos seguir con esa 'hoja de ruta' que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035", ha remarcado la ministra, que considera que mantener el calendario fijado también es clave para ofrecer "señales claras" a la industria, en un momento de elevada incertidumbre económica y geopolítica.

La ministra ha señalado que los vehículos ligeros son responsables de alrededor del 15% de las emisiones totales de la Unión, por lo que avanzar en su descarbonización responde a una "responsabilidad" en materia de lucha contra el cambio climático.

Aagesen ha señalado que, pese a las flexibilidades introducidas por la Comisión, es importante respetar los compromisos definidos para garantizar estabilidad tanto a los inversores como a la ciudadanía.

La ministra ha señalado asimismo la necesidad de seguir impulsando flotas empresariales más verdes y de facilitar el acceso a vehículos más pequeños y asequibles, con precios accesibles, para que la transición llegue a todos los ciudadanos, un ámbito en el que ha admitido que aún queda trabajo por hacer.

El Consejo de ministros de Medio Ambiente, el último del año bajo presidencia danesa, abordará, además, la estrategia europea de bioeconomía y las conclusiones sobre el estado del medio ambiente de cara a 2030, con especial atención a la adaptación al cambio climático y la economía circular.