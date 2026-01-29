Faconauto y Aedive coinciden en que la carga de un eléctrico no debe percibirse como una "barrera"

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga público para coches eléctricos, a 14 de febrero de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Faconauto y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) han coincidido en que la carga de un vehículo eléctrico no debe percibirse como una "barrera", sino como un proceso integrado en la rutina del usuario, comparable a cualquier otro hábito cotidiano.

Así se desprende del 'Decálogo de la Carga del Vehículo Eléctrico', el segundo documento de esta serie divulgativa impulsada conjuntamente por ambas organizaciones, que busca, entre otras cuestiones, seguir avanzando en la normalización de la movilidad eléctrica.

La carga del vehículo eléctrico sigue siendo uno de los aspectos que más dudas genera entre compradores y usuarios, a pesar de tratarse de un proceso seguro, regulado y cada vez más accesible.

La clave, han señalado, está en ofrecer información "rigurosa, comprensible y práctica", especialmente en el momento de la compra y durante el acompañamiento posterior al cliente.

DIEZ CLAVES PARA RECARGAR CON CONFIANZA

El 'Decálogo de la Carga del Vehículo Eléctrico' ofrece respuestas claras a las principales dudas sobre el proceso de recarga, tanto en el ámbito doméstico como en la red pública.

Entre los aspectos que aborda destacan las dos formas de recarga existentes (corriente alterna y corriente continua), sus usos habituales y las potencias asociadas a cada una. También se detalla la recarga en corriente alterna como la opción más común, económica y adecuada para el día a día, tanto en viviendas como en lugares de trabajo, aparcamientos o vía pública; y la recarga rápida y ultrarrápida en corriente continua, pensada para viajes largos y desplazamientos puntuales.

Además, analiza el crecimiento de la red pública de recarga, cada vez más accesible, digitalizada e interoperable; la diferencia entre potencia y energía, clave para entender los tiempos de carga reales; los límites de carga de cada vehículo, gestionados automáticamente para garantizar la seguridad; y la importancia de contar con instalaciones profesionales, ajustadas a la normativa y ejecutadas por empresas autorizadas.

Por último, el documento también destaca la correcta gestión de la recarga en garajes comunitarios --informando al administrador de fincas--, la necesidad de recurrir siempre a profesionales cualificados para asegurar seguridad y fiabilidad, y las ventajas de la carga inteligente, que permite programar horarios y optimizar el coste energético.