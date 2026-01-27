Faconauto pide activar el Plan Auto+ para evitar que se atrase la compra de vehículos electrificados

Coche eléctrico cargando - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Faconauto ha solicitado poner en marcha "ya" el Plan Auto+, junto a la deducción del 15% en el IRPF, que ha decaído este martes en el Congreso, para impulsar la electrificación, como medidas "fundamentales" para seguir estimulando la demanda del vehículo electrificado y acompañar al ciudadano "en un momento clave para el sector".

La patronal de los concesionarios ha advertido de que, en el caso del Plan Auto+, la demora en su activación está provocando que muchas operaciones se pospongan o se anulen, mientras que en el ámbito fiscal la eliminación de la deducción en el IRPF agravará esta situación, que ya está teniendo un impacto directo en la evolución del mercado, "que da señales de debilidad ante la caída en la demanda del vehículo electrificado".

Faconauto lamenta que estas dos palancas esenciales para activar el sector "no terminan de concretarse". Por un lado, el Plan Auto+, que todavía no se ha puesto en marcha y, por otro, la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de un vehículo electrificado, que ha decaído este martes tras la eliminación del decreto 'ómnibus' en el Congreso de los Diputados.

"Además, ambas iniciativas han de estar sustentadas en una hoja de ruta estable y predecible, al margen de otras agendas que no responden a la realidad --ni a los tiempos-- de nuestro sector", ha explicado la patronal de los concesionarios.

En este sentido, Faconauto ha resaltado el Plan Auto 2030 como un marco de referencia "claro" para España en el ámbito industrial, que está apoyado "ampliamente" por el automóvil. Sin embargo, ha subrayado que este enfoque debe completarse con una estrategia coherente orientada al ciudadano y que contribuya a consolidar la demanda en un contexto marcado por importantes cambios regulatorios y tecnológicos.