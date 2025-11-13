Faconauto pide activar el plan de renovación del parque tras aprobarse la Ley de Movilidad Sostenible

Archivo - Imagen de vehículos de un concesionario - MOTORETO - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha señalado que la aprobación este jueves de la Ley de Movilidad Sostenible debe servir como punto de partida para poner en marcha, "cuanto antes", un plan nacional de renovación del parque automovilístico que pueda estar plenamente operativo en 2026, tal y como recoge el texto de la Ley.

La organización ha insistido en que la activación inmediata de este plan es "imprescindible" para afrontar el grave envejecimiento del parque español y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha señalado que ahora toca que el plan de renovación sea "realmente operativo para el ciudadano". Blázquez ha apuntado que la modernización del parque está plenamente alineada con el enfoque que Europa empieza a plantear, orientado a acelerar la descarbonización apoyando al ciudadano.

La patronal ha recordado que, en los últimos meses, diversas comunidades autónomas han activado programas similares con buenos resultados, y que en todos ellos los concesionarios han desempeñado un papel determinante.

"Los concesionarios hemos demostrado ser un aliado esencial para que estos planes funcionen. Estamos preparados para contribuir al éxito de un programa nacional con el mismo rigor y eficacia", ha afirmado Blázquez.