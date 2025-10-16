Faconauto reunirá a los actores del transporte pesado en el Observatorio del Vehículo Industrial 2025 - FACONAUTO

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faconauto celebrará el próximo 30 de octubre una nueva edición del Observatorio del Vehículo Industrial, que tendrá lugar en el Repsol Technology Lab (Madrid) y que se presenta como "un foro de referencia del sector" en torno a los retos de la descarbonización, la financiación y la transformación tecnológica del transporte pesado.

La jornada, que será inaugurada por Antonio Calçada, director general de la Fundación Repsol, y por Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, abordará cuestiones estratégicas para la transición energética del transporte profesional, como la financiación de los vehículos industriales cero emisiones, el papel del hidrógeno en el transporte pesado, la evolución del mercado del vehículo de ocasión y la visión de las marcas fabricantes ante los nuevos desafíos normativos y tecnológicos.

El programa se abrirá con la presentación del estudio de la European Clean Trucking Alliance (ECTA), titulado '15 recomendaciones para financiar los vehículos industriales cero emisiones', a cargo de Andrea Dall'Oglio, director asociado en Ricardo Plc.

Tras la presentación, se celebrará un debate con representantes de las principales entidades financieras del sector: Luis Miguel Verdasco (Havi Logistic), Enrique Ortega (Scania Financial Services España y Portugal), José Antonio Mannucci (Volvo Financial Services y Renault Trucks Financial Services España y Portugal), Juan Carlos Ángeles (Daimler Truck Financial Services España) y Carlos Garrido (Iveco Capital España).

A continuación, el encuentro continuará con una intervención sobre la actualidad del hidrógeno en el transporte pesado, a cargo de Marta Bielza, responsable de proyectos de H2 Movilidad en Repsol. Posteriormente, se celebrará un panel sobre diferentes modelos en la gestión del vehículo de ocasión, en el que participarán Diego Fernández (Daimler Truck España), Elvira Álvarez (Volvo Trucks), Eloy Verdú (Scalevante) y Juan Vicente Chaparro (MAN TopUsed).

El encuentro concluirá con la mesa redonda 'La visión de las marcas fabricantes', que reunirá a los máximos representantes en España de las principales marcas del vehículo industrial: como Volvo Trucks, Renault Trucks, Mercedes-Benz Trucks, Iveco, Scania, DAF y MAN Truck & Bus.

La clausura correrá a cargo de Pilar Fernández, presidenta de la División de Vehículo Industrial de Faconauto; José Ignacio Moya, director general de Faconauto; y Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.