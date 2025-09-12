Faconauto valora positivamente la reunión de la CE con el sector automovilístico aunque pide celeridad

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Faconauto ha valorado positivamente la celebración este viernes en Bruselas del Tercer Diálogo Estratégico del Futuro de la Industria del Automóvil, convocado por la Comisión Europea y al que han acudido representantes del sector, aunque ha advertido que "el tiempo apremia".

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha subrayado que este encuentro supone "un paso en la buena dirección", porque refleja que las instituciones europeas están tomando conciencia de los retos a los que se enfrenta el sector y de la necesidad de escuchar a todos los actores de la cadena de valor.

No obstante, desde la patronal han echado en falta mayor velocidad y, sobre todo, más concreción a la hora de definir medidas --particularmente a establecer un nuevo marco en relación a la normativa de emisiones de CO2-- que aporten certezas tanto a los ciudadanos como a las empresas que conforman el sector.

En este sentido, Faconauto recuerda que la transición hacia la movilidad descarbonizada no puede basarse únicamente en la fijación de plazos para la reducción de emisiones de los vehículos nuevos, sino que debe abordarse con un plan de acción de apoyo a la industria y a la demanda, desde una perspectiva "integral y pragmática", que combine sostenibilidad, competitividad y cohesión social.

Así, la organización ha reiterado la importancia de impulsar una serie de medidas como el incentivo de la demanda con planes de ayuda a la adquisición de vehículos electrificados, acompañados de programas de renovación del parque que permitan sustituir vehículos antiguos por modelos más limpios y seguros.

Además, Faconauto pide apostar por la neutralidad tecnológica, evitando dejar atrás a millones de consumidores y adaptándose a la realidad de cada mercado, y apoyar sin fisuras a la industria europea para que pueda ser competitiva "en los plazos y en las medidas que necesita".

Finalmente, al igual que reclama la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Faconauto es partidaria de dar un tratamiento específico al transporte pesado, cuyas actuales exigencias regulatorias resultan inviables sin medidas diferenciadas.