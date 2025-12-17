Feneval lamenta las medidas de Bruselas sobre las cuotas de vehículos cero emisiones para flotas

Feneval - FENEVAL

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha lamentado este miércoles que la Comisión Europea no haya tenido en cuenta la exigencia del sector respecto a las cuotas de vehículos cero emisiones para las flotas corporativas.

En concreto, el presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona, ha hecho referencia a la medida por la cual Bruselas dará luz verde a su plan de electrificación de flotas corporativas, fijando en el caso de España una cuota mínima objetiva del 36% para los turismos y SUV de cero emisiones a partir del año 2030, penetración que se situará en un mínimo del 29% en el caso de los vehículos comerciales.

Precisamente, Feneval, junto a las principales asociaciones del sector de la movilidad a nivel nacional y europeo, solicitó a la Comisión Europea que reconsiderara su postura sobre las cuotas de vehículos cero emisiones para las flotas corporativas, para lo que enviaron un escrito a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la preocupación que genera en el sector la adquisición y compra obligatoria de vehículos de cero emisiones (ZEV) para las flotas corporativas.

En palabras de Juan Luis Barahona, esta medida "supondrá un freno adicional a la competitividad de las empresas de cualquier sector en Europa y pondrá en peligro en particular a la industria automotriz europea, generadora de millones de empleos industriales".

La patronal ha resaltado, además, que el principal freno a la hora de adoptar de manera masiva los denominados ZEV guarda relación con la "falta de infraestructura de recarga suficiente y eficiente, adecuada a todos los casos de uso corporativos y a todos los vehículos de pasajeros y comerciales, desde furgonetas hasta vehículos pesados, en toda Europa".

La imposición de porcentajes obligatorios de vehículos de cero emisiones para las flotas corporativas traerá, en palabras de Feneval, consecuencias negativas como la prolongación de la vida útil de los vehículos más antiguos o "la reducción de la compra de vehículos nuevos ante unos costes insostenibles, impactando de lleno en el rejuvenecimiento del parque móvil español, ya de por sí bastante antiguo", ha añadido.

En este sentido, Barahona ha reivindicado la importancia del sector del rent-a-car, dinamizador de la economía nacional, así como de la industria de la movilidad en España, que genera millones de puestos de trabajo directos e indirectos y que forma parte del día a día de millones de personas.

Dentro del marco de la consulta pública lanzada por la Comisión Europea sobre el IVA aplicable al turismo y al transporte de pasajeros, la Federación también ha reclamado en esta cita la equiparación impositiva para los servicios de alquiler de vehículos con el resto del sector turístico, debido a que el 80% de su actividad está relacionada con las contrataciones turísticas y el propio transporte de pasajeros.

En la normativa actual, los productos y servicios relacionados con el turismo se sitúan en una tasa del 10% de IVA (7% IGIC), mientras que el rent-a-car posee una carga del 21% (15% IGIC).

UN CRECIMIENTO DEL 4% DE LAS MATRICULACIONES

En el encuentro de este miércoles, Feneval también ha hecho balance sobre los resultados anuales. La patronal de los alquiladores de vehículos ha estimado cerrar el año 2025 entre 210.000 y 220.000 vehículos matriculados, entre turismos e industriales, lo que supondría un crecimiento aproximado del 4% con respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a las cifras económicas, 2025 llegará a su fin con una facturación para el sector cercana a los 2.400 millones de euros, un 4% más que el ejercicio anterior; unos resultados que mantienen el optimismo para las previsiones del próximo año que ya se sitúan alrededor de los 2.500 millones de euros.

"Estas cifras reflejan la recuperación de un sector que ha sufrido en los últimos años los problemas de la cadena de suministro; afianzando la importancia del sector del alquiler en la industria de la movilidad y como consecuencia de la fortaleza del turismo, el dinamismo empresarial y la llegada de visitantes internacionales", ha apuntado la patronal.

El presidente de Feneval ha resaltado que "todo indica que 2026 volverá a ser un muy buen año para el rent-a-car". "Contamos con un mercado turístico robusto, empresas que están retomando viajes y actividad, y una capacidad creciente para renovar flota con vehículos eficientes y modernos", ha afirmado Barahona.