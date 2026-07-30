Ferrari gana 876 millones en el primer semestre del año, un 5% más, y eleva previsiones para 2026

Ferrari - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferrari ha logrado un beneficio neto de 876 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 5% respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior, según ha informado la firma italiana este jueves.

Los ingresos de Ferrari alcanzaron 3.786 millones de euros, un 6% en más en términos interanuales, pese a que ha recortado sus entregas respecto al año anterior, hasta quedase con 6.802 unidades comercializadas.

Por segmentos, el negocio de coches y piezas aportó la mayor parte de la cifra de negocio, hasta sumar una cantidad de 3.185 millones de euros (un 5% más), mientras que las áreas de publicidad y otros negocios crecieron un 8% y 28%, respectivamente.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha escalado un 5% frente al primer semestre de 2025, hasta 1.477 millones de euros, mismo porcentaje que el resultado operativo (Ebit), que ha lelgado a 1.153 millones de euros.

En este contexto, Ferrari ha elevado sus previsiones para el conjunto del año, y prevé ahora unos ingresos de 7.600 millones de euros (frente a los 7.500 millones de euros que estimaba anteriormente), así como un Ebitda ajustado de hasta 2.970 millones de euros (antes calculaba 2.930 millones de euros).

En lo que se refiere al segundo trimestre, Ferrari ha ganado 463 millones de euros (un 9% más), tras ingresar 1.938 millones de euros, un 8% más que en el mismo trimestre del año anterior, así como un Ebitda de 755 millones de euros (un 7% por encima).

"Los sólidos resultados obtenidos en el segundo trimestre reflejan nuestra ejecución disciplinada y la continua fortaleza de nuestra estrategia. Una tendencia sostenida en personalizaciones nos permite elevar las previsiones para el año", ha resumido el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna.