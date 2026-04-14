Fiat acelera su crecimiento en toda Europa con un aumento del 25% en las ventas en el primer trimestre

Fiat Grande Panda - FIAT

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha cerrado el primer trimestre del año con un aumento del 25% de las matriculaciones en Europa y una cuota de mercado del 3,4%, lo que supone un aumento respecto al mismo período del año anterior de 27.000 unidades matriculadas y 0,6 puntos porcentuales más de cuota de mercado.

"Fiat arranca 2026 con un fuerte impulso, cosechando resultados sobresalientes en toda Europa durante el primer trimestre del año", ha destacado la firma italiana, que ha tenido un buen desempeño en todos los segmentos del mercado en los que participa.

Así, Fiat ha logrado liderar el segmento A con el Pandina y el 500 en Europa, confirmando más de 45.000 ventas en los tres primeros meses del año. Por otro lado, el Grande Panda alcanzó más de 21.000 ventas.

Fiat también lidera el sector de la micromovilidad en los principales países europeos, con el Topolino dominando las ventas en la categoría de cuatriciclos ligeros con más de 3.000 unidades (+10% respecto al primer trimestre de 2025).

Finalmente, la división de vehículos comerciales de Fiat, Fiat Professional, alcanzó en el primer trimestre una cuota de mercado del 7,4 %, lo que supone un aumento de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025

En Italia, el Pandina confirma su posición como superventas del mercado, con un total de más de 37.000 unidades desde principios de año, lo que equivale a una cuota del 7,6% del mercado total. Junto con las 3.700 unidades del 500 Hybrid matriculadas desde principios de año, Fiat domina la categoría de coches urbanos del segmento A con una cuota del 57,6%.

También en el mercado transalpino, el Grande Panda ya se sitúa como el tercer coche más vendido en el primer trimestre de 2026.