Fiat celebra los 70 años del modelo 600 con una apuesta clara por su versión eléctrica

Fiat celebra este año el 70 aniversario de su modelo 600, que ahora se encuentra disponible en versión híbrida y eléctrica, con una autonomía eléctrica de más de 400 kilómetros en ciclo combinado WLTP y más de 600 kilómetros en ciclo urbano.

"El actual Fiat 600 Eléctrico es un merecido homenaje a uno de los grandes mitos de la historia de la marca en el segmento B", ha subrayado la firma italiana, propiedad de Stellantis.

Su nuevo diseño destaca por ser "icónico" en el exterior y "acogedor y confortable", lo que le convierte en "el perfecto embajador de la 'Dolce Vita' y del buen estilo de vida". Con un equipamiento y un cuidado por los pequeños detalles que ofrecen una experiencia "totalmente novedosa" a bordo, incorpora las funciones de seguridad y asistencia más avanzadas, con todas las ventajas asociadas al nivel 2 de conducción asistida.

En la actualidad, este modelo presentado en 1955, ofrece un amplio espacio interior con 5 plazas y 15 litros de espacios de almacenamiento interior. El maletero también tiene un gran tamaño, ya que presume de 360 litros de capacidad de carga.

En 1998 se hizo un primer intento de lanzar un heredero del 600, concretamente el Fiat Seicento, un compacto urbano de tres puertas que tuvo éxito en su segmento, como demuestran 1,1 millones de unidades vendidas hasta su adiós en 2004.