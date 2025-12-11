Ford Almussafes firma la prórroga del mecanismo RED hasta el 30 de junio de 2026

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ford y los sindicatos han firmado este jueves la prórroga para aplicar el Mecanismo RED en la fábrica de Almussafes (Valencia) seis meses más, hasta el próximo 30 de junio, con la mismas condiciones que en el anterior acuerdo.

Así lo han explicado UGT PV y STM-Intersindical, en dos comunicados, tras la reunión de la Comisión Negociadora del ERTE RED celebrada este jueves, después de que el martes el Consejo de Ministros renovase este mecanismo de aplicación en el sector de la automoción.

El sindicato mayoritario UGT PV ha indicado que en breve se convocará la Comisión de Seguimiento del ERTE RED para concretar los días de afectación y calendarizar las paradas de los primeros meses del año.

Por su parte, STM-Intersindical, que también ha firmado el acuerdo al considerar que mejora las condiciones de ERTE anteriores, ha recordado que el mecanismo RED afecta a 4.152 trabajadores de forma rotativa, con unas condiciones económicas del 90% del salario y el 100% de los complementos. Se aplicará a 996 puestos de trabajo diarios.

El mecanismo RED, aprobado en diciembre de 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca un nuevo vehículo multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica así un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

Su prórroga llega días después de que Ford haya anunciado la siguiente fase de su transformación europea, con nuevos turismos y vehículos comerciales multienergía y asequibles y una estrategia centrada en "la agilidad, la eficiencia de costes y una promesa de marca más definida", en la que la planta valenciana de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa".

Ford también anunció una alianza estratégica con Grupo Renault para ampliar la oferta de vehículos eléctricos de Ford para los clientes europeos, y aseguró a Europa Press que la asociación con el Grupo Renault "no tendrá un impacto" en sus operaciones en Valencia