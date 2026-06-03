Ford Almussafes (Valencia) programa cuatro paradas del ERTE RED en junio, dos en julio y una en agosto

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ford ha dado a conocer su calendario para este verano del ERTE RED que tiene en vigor la factoría de Almussafes (Valencia), con una parada total más en junio que eleva a cuatro las de ese mes, dos paradas totales en julio y otra en agosto a la vuelta de las vacaciones.

Así lo ha trasladado la empresa en una nueva reunión de la comisión mixta de seguimiento celebrada este miércoles, según ha informado el sindicato UGT en un comunicado.

En concreto, se ha añadido una nueva parada en la planta de motores, el 29 de junio, con lo que habrá cuatro paradas totales, los días 1, 22, 23 y 29. Además, la planta de vehículos parará también los días 8, 15, 25, 26 y 30.

En julio, se ha fijado parada total los días 17 y 20, y vehículos parará también los días 1, 6, 27 y 31. En agosto, las parada total será el día 24, a la que se añaden paradas parciales los días 25, 26, 27, 28 y 31. Estas jornadas se suman a las vacaciones programadas en la fábrica los días 14 y 15 de julio y del 3 al 21 de agosto.

Por otro lado, la Generalitat ha comunicado que ha podido procesar el pago de los meses de enero y febrero, por lo que la empresa regularizará los adelantos en la nómina del mes de junio, ha explicado UGT.