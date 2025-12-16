Ford cambia su estrategia de electrificados y revisa previsiones de crecimiento

Archivo - Logo Ford - FORD - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Ford ha acordado poner en marcha una serie de acciones para impulsar un crecimiento "rentable" y satisfacer las necesidades de sus clientes, lo que pasa por redefinir su estrategia de producción de vehículos electrificados en todos sus mercados y en los distintos segmentos en los que opera, con el fin de lograr una mayor rentabilidad de cara a 2027.

Así, para 2030, Ford espera que aproximadamente el 50% de su volumen global sean híbridos, vehículos eléctricos de autonomía extendida y vehículos totalmente eléctricos, frente al 17% en 2025.

Como parte de estas medidas, Ford ya no planea producir vehículos eléctricos de mayor tamaño, donde la rentabilidad se ha visto afectada debido a una demanda menor a la esperada, altos costes y cambios regulatorios.

En esta línea, Ford ampliará la oferta de sistemas de propulsión, incluyendo una gama de híbridos y propulsión eléctrica de autonomía extendida, al tiempo que centrará el desarrollo de vehículos eléctricos puros en su flexible Plataforma Universal de Vehículos Eléctricos para modelos más pequeños y asequibles.

"Este enfoque prioriza la asequibilidad, la variedad y las ganancias", ha apuntado la compañía, que ha señalado que está buscando "oportunidades de mayor rentabilidad" como aprovechar su presencia manufacturera en Estados Unidos para incorporar camiones y furgonetas a su gama. Para respaldar estas medidas, Ford planea contratar a miles de personas en todo Estados Unidos.

"Este es un cambio impulsado por el cliente para crear una Ford más fuerte, resiliente y rentable. La realidad operativa ha cambiado y estamos reorientando el capital hacia oportunidades de crecimiento con mayor rentabilidad", ha declarado el presidente y director ejecutivo de Ford, Jim Farley".

Estas medidas abren un camino hacia la rentabilidad del Model e para 2029, con el objetivo de lograr mejoras anuales a partir de 2026. Estas medidas también mejorarán las ganancias de Ford Blue y Ford Pro con el tiempo, con indicios tempranos de beneficios en 2026.

En este contexto, la firma ha elevado las previsiones de EBIT ajustado para 2025 a unos 7.000 millones de dólares (5.952 millones de euros), dada la continua fortaleza subyacente del negocio, incluida la mejora de costes, y ha reafirmado la previsión de flujo de caja libre ajustado, con una tendencia hacia el extremo superior de 2.000 a 3.000 millones de dólares (1.700 y 2.551 millones de euros).

CAMBIOS EN EL SEGMENTO DE FURGONETAS

La compañía ya no tiene intención de producir la nueva furgoneta comercial eléctrica previamente planificada para Europa, pero mantendrá su línea completa de furgonetas electrificadas para ese mercado.

Ford también planea reemplazar la furgoneta comercial eléctrica planificada para Norteamérica por una nueva furgoneta comercial asequible. Este nuevo vehículo se fabricará en la planta de ensamblaje de Ford en Ohio.

Estos cambios complementan el plan de la compañía de lanzar cinco nuevos vehículos asequibles para finales de la década, cuatro de los cuales se ensamblarán en EE. UU. La compañía también planea ampliar las opciones de gasolina, híbridos y eléctricos de autonomía extendida en su portafolio, con casi todos los vehículos equipados con un motor híbrido o multienergía para finales de la década.

Recientemente, Ford anunció una serie de cambios en su negocio en Europa, incluyendo un nuevo liderazgo para impulsar la dirección estratégica y una ofensiva de producto europea que traerá una nueva generación de vehículos multienergía a los clientes europeos. Ford también anunció una alianza estratégica con Renault para colaborar en el desarrollo de vehículos eléctricos tanto en el segmento comercial como en el de pasajeros.

NEGOCIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS

Por otro lado, Ford ha acordado lanzar un nuevo negocio, que incluye ventas y servicio, para captar la gran demanda de almacenamiento de energía en baterías de centros de datos e infraestructura para dar soporte a la red eléctrica. Ford planea reutilizar la capacidad de fabricación de baterías existente en EE.UU. en Glendale, Kentucky, para atender el creciente mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

Esta iniciativa aprovechará la capacidad de baterías de vehículos eléctricos, actualmente infrautilizada, para crear una nueva fuente de ingresos diversificada y rentable para Ford. La compañía también planea invertir aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) en los próximos dos años para ampliar el negocio.

Ford planea poner en marcha su capacidad inicial en 18 meses, lo que le permitirá captar participación en el creciente mercado estadounidense de sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Ford planea desplegar al menos 20 GWh anuales para finales de 2027.