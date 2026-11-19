Fábrica de baterías de Ford en Michigan - Ford

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras celdas prismáticas de fosfato de hierro y litio (LFP) han salido de la línea de producción en BlueOval Battery Park, Michigan (EEUU), para llegar a la planta de ensamblaje de Louisville con el fin de alimentar los prototipos del camión eléctrico Ford Fathom.

Con este hito, Ford se adentra en el negocio de las baterías y será la primera en suministrar baterías LFP en Estados Unidos para el consumo masivo en el sector automotriz, según ha explicado la compañía esta semana.

Ford ahora suministra celdas en una planta de su propiedad y operada por la misma, lo que le permite adquirir experiencia para impulsar vehículos eléctricos más asequibles y el negocio de almacenamiento de energía en baterías de Ford Energy en Kentucky.

Las líneas de ensamblaje de BlueOval Battery Park Michigan pueden producir 40 celdas por minuto, lo que las convierte en una de las líneas de ensamblaje de baterías prismáticas LFP más rápidas fuera de China. Este ritmo contribuye a reducir los costos de las baterías, y la planta tiene capacidad para aumentar la producción.

El objetivo es que la planta de baterías esté operativa en Marshall en 2027, antes del lanzamiento. Además, el conocimiento que adquirido en Michigan ya está sirviendo de base para los preparativos de Ford Energy para la producción de sistemas de almacenamiento de energía en baterías en Glendale, Kentucky. Si bien las aplicaciones, los clientes y los productos serán diferentes, la experiencia en diseño, los sistemas de control y la trayectoria en fabricación son aplicables a ambas empresas.

La química LFP no utiliza níquel ni cobalto, lo que ayuda a reducir los costos. Además, resiste años de carga y uso. Esta durabilidad ofrece formas de usar su batería más allá de la conducción. Por ejemplo, la alimentación bidireccional de CA permite que un vehículo reciba electricidad de un hogar debidamente equipado y le devuelva energía.

"Este hito va más allá del simple envío de nuestras primeras celdas. Estamos desarrollando la experiencia necesaria para producir baterías de alta calidad a gran escala, para vehículos eléctricos más asequibles y un nuevo negocio de almacenamiento de energía", ha destacado Ford.