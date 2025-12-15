Ford fija la agenda del mecanismo RED para enero y febrero: 19 paradas en vehículos y cuatro en motores

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes, a 6 de noviembre de 2024, en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALENCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) ha acordado este lunes el calendario de paradas de producción para enero y febrero dentro del mecanismo ERTE RED, que incluye 19 días en la planta de vehículos y cuatro días en motores. Estos últimos serán días de parada completa.

Así se ha establecido en una reunión de la comisión mixta de seguimiento del mecanismo RED que se ha celebrado a mediodía de este lunes en la fábrica valenciana, según ha informado UGT, sindicato mayoritario.

En motores, habrá ERTE RED los días 9, 16, 20 y 27 de febrero y en vehículos se parará en enero los días 7, 8, 9, 12, 19, 26 y 30 y en febrero los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 20 y 27. De esta forma, se fijan como parada total los días 9, 16, 20 y 27 de febrero.

La compañía ha informado a los trabajadores de que, como consecuencia de haber declarado día de ERTE este lunes 15 de diciembre, pasan a ser laborables en vehículos el día 17 y en motores el día 22 de diciembre.

Por otro lado, según ha explicado UGT, la Generalitat ha iniciado la tramitación de los expedientes para el cobro de las ayudas al ERTE RED. Una vez que se haya constatado el cobro de estas ayudas, se convocará a la comisión de seguimiento para informar de la forma del ajuste en nómina de los importes adelantados.

Ford y los sindicatos firmaron el pasado jueves la prórroga para aplicar el Mecanismo RED en la fábrica de Almussafes (Valencia) seis meses más, hasta el próximo 30 de junio, con la mismas condiciones que en el anterior acuerdo.

El mecanismo RED, aprobado en diciembre de 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca nuevos vehículos multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica así un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.