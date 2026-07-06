Ford firma un acuerdo con Micron para el suministro de memorias a largo plazo

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica estadounidense Micron y Ford han anunciado este lunes un Acuerdo Estratégico de Cliente (SCA) a largo plazo para fortalecer el suministro de soluciones de memoria y almacenamiento que respalden la producción de vehículos de próxima generación de Ford.

Micron está incrementando la producción de soluciones clave de memoria para el sector automotriz mediante ampliaciones de capacidad diseñadas para respaldar ciclos de vida prolongados de los productos y garantizar un suministro constante para programas de producción críticos.

Estas inversiones forman parte de los esfuerzos más amplios de Micron para aumentar la oferta de manera responsable, en línea con la creciente demanda mundial de memoria y almacenamiento, apoyando así el ecosistema automotriz en general y fortaleciendo la infraestructura crítica de Estados Unidos.

Este acuerdo está respaldado por las continuas inversiones de Micron para expandir y localizar la fabricación para clientes del sector automotriz, incluida la expansión de la producción de DRAM avanzada en su fábrica de Manassas, Virginia.

La producción de los vehículos de gran volumen del futuro en Estados Unidos requerirá una cadena de suministro sólida. Aplaudimos el compromiso de Micron con la fabricación en Estados Unidos, la expansión de su producción nacional y la inversión en mano de obra cualificada", ha declarado el presidente de Ford, Jim Farley.

Por su parte, el presidente de Micron, Sanjay Mehrotra se ha mostrado orgulloso de su colaboración con Ford para garantizar un suministro fiable y a largo plazo de soluciones de memoria y almacenamiento. "Mediante la garantía de suministro, una estrecha colaboración tecnológica y la inversión continua en capacidad de fabricación, contribuimos a brindar un soporte constante y a largo plazo para la producción de vehículos de próxima generación de Ford, a medida que la demanda de memoria avanzada continúa aumentando", ha comentado.