Ford y General Motors negocian ayudar a First Brands para que salga de la quiebra

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ford y General Motors mantienen conversaciones con First Brands, compañía estadounidense dedicada a los componentes de automóvil que se declaró en quiebra el pasado septiembre, para cerrar un acuerdo de financiación que le permita salir de este proceso, según han informado varias personas familiarizadas con el asunto al diario 'Financial Times'.

En concreto, mediante dicho acuerdo, Ford y General Motors pagarían por adelantado al fabricante de piezas, lo que le permitiría contar con el presupuesto que necesita para mantener sus operaciones. Este acuerdo es "inusual", según las partes, que creen, sin embargo, que están ante un caso "extremo".

First Brands fabrica componentes para Ford y General Motors, incluidas piezas de limpiaparabrisas para la F-150, la camioneta más vendida de Ford. Este pasado lunes, la compañía de piezas anunció que comenzaría a liquidar parte de sus operaciones en América del Norte.

Pese a haber declarado una deuda de 12.000 millones de dólares (10.109 millones de euros), First Brands ha continuado con su actividad desde que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, que también deja fuera sus operaciones internacionales.

Aunque no están cerradas las negociaciones, el 'Financial Times' ha adelantado que están muy próximas a concluirse, con la posibilidad de llegar a un acuerdo cuanto antes. First Brands proyectó a principios de este mes que se quedaría sin fondos para la primera semana de febrero sin financiación adicional.