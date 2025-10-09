Ford incorpora un nuevo modelo híbrido enchufable a su gama eléctrica de la furgoneta Transit

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha ampliado la oferta eléctrica de su famosa furgoneta compacta Transit, con la incorporación a su gama eléctrica de la Transit Connect Híbrida Enchufable (PHEV), que se une a esta familia de más de 60 años de historia, ofreciendo por primera vez una opción híbrida enchufable en el segmento de las furgonetas compactas.

Equipada con un motor de gasolina EcoBoost de 1,5 litros junto a un motor eléctrico, la Transit Connect Híbrida Enchufable entrega una potencia combinada de 150 CV y 350 Nm de par, con una autonomía eléctrica de hasta 149 kilómetros (WLTP) 5 en ciclo urbano.

Ford España ha celebrado este jueves el 60 aniversario de la Transit con un homenaje a sus seis décadas de presencia en el mercado de vehículos comerciales, en el que ofrece ya la gama Transit con versiones electrificadas en todos sus modelos.

La presentación de su versión 100% eléctrica se realizó en 2022, con la Ford E-Transit como la primera piedra para el camino hacia la gama totalmente electrificada de Ford Pro. Este modelo cuenta con una autonomía de hasta 519 kilómetros en ciclo urbano para el modelo de rango extendido y diversas configuraciones de carga. Estas características permiten un transporte de cero emisiones con costes operativos reducidos y acceso a zonas de bajas emisiones.

Esta estrategia de electrificación se extiende a toda la familia Transit, incluyendo la E-Transit Custom, con una autonomía homologada de hasta 441 kilómetros en ciclo urbano. Por su parte, la compacta E-Transit Courier completa la oferta en el segmento compacto, con una autonomía de hasta 438 kilómetros en ciclo urbano.

Por otro lado, la Transit Custom Híbrida Enchufable (PHEV) combina un motor de gasolina con uno eléctrico, ofreciendo hasta 76 kilómetros de autonomía puramente eléctrica para trayectos urbanos y la flexibilidad de un motor de combustión para viajes más largos, además de funcionalidades como el Pro Power Onboard.

"Desde su concepción como 'Project Redcap' hasta su actual rol como pilar de Ford Pro, la Transit ha evolucionado constantemente para mantenerse a la vanguardia de la industria", ha destacado la firma de origen estadounidense.