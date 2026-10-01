Ford paraliza la actividad de la fábrica de Almussafes ante la alerta roja por lluvias

Archivo - Un trabajador accede a la entrada de la factoría de Ford España, en Almussafes en el polígono industrial Rey Juan Carlos I, a 21 de octubre de 2022, en Almusafes, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) y los sindicatos han acordado paralizar la produccípon para "proteger la seguridad de la plantilla" ante la alerta roja meteorológica prevista por intensas lluvias.

La decisión se toma después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia. En todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes). En parte del territorio también se pueden registrar precipitaciones de hasta 90 l/m2 en una hora.

Ante estas previsiones, y según ha informado UGT, se ha acordado suspender los turnos de tarde y de noche de este jueves y el turno de mañana de este viernes, 2 de septiembre. "Nuestra prioridad absoluta siempre es proteger a todos los trabajadores y garantizar su seguridad", ha asegurado el sindicato.