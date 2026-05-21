Freenow y BP se unen para apoyar a los taxistas con descuentos en carburantes y carga eléctrica - MAGNETO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Freenow, la aplicación del taxi, y BP han anunciado una alianza que beneficiará a taxistas tanto de vehículos de combustión como híbridos y eléctricos en España, con descuentos exclusivos en carburantes en la red de estaciones de servicio de bp y otras empresas del sector.

Además, este acuerdo les dará acceso a más de 27.000 puntos de carga eléctrica en toda España, con el objetivo de contribuir a optimizar los costes operativos de los profesionales del sector.

La alianza se articula a través de un modelo de colaboración que permitirá a los conductores y flotas que operan con Freenow acceder a condiciones especiales en productos de repostaje y carga eléctrica en la red de bp, además de un amplio rango de servicios de fidelización.

VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN INTERNA

Los taxistas de vehículos de combustión tendrán acceso a tarjetas profesionales con descuentos directos en carburantes en estaciones bp y otras empresas del sector, con rebajas en combustible regular y carburantes premium.

Además, se incluyen beneficios como un servicio de gestión personalizada, facturación detallada mensual y ausencia de costes de emisión o mantenimiento de las tarjetas. Los conductores también podrán beneficiarse de una tarjeta de descuento directo en estaciones bp en combustibles estándar.

En el caso de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, el acuerdo proporciona acceso a los más de 27.000 puntos de carga eléctrica distribuidos por toda España. Los conductores podrán acceder a tarifas competitivas ajustadas semanalmente en función del tipo de carga, así como a condiciones especiales como tarifas reducidas en la cuota de servicio mensual y eliminación de costes de apertura de cuenta.

La colaboración incluye un sistema de gestión y seguimiento que permitirá a Freenow y bp monitorizar el uso y el impacto del acuerdo, así como ofrecer a los conductores herramientas para mejorar la eficiencia en su operativa diaria.

"Para Freenow es clave apoyarnos en aliados estratégicos que nos ayuden a ofrecer soluciones reales a nuestros taxistas. Con este acuerdo con bp damos un paso más para mejorar sus condiciones y ayudarles a hacer frente al aumento de los costes energéticos", apunta Isabel García Frontera, directora general de Freenow en España.

Por su parte, el director comercial del área de movilidad y conveniencia de bp España, José Luis García-Broch, ha afirmado que con esta colaboración se constribuye a asegurar un servicio fiable a precios atractivos.