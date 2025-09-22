Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés y Caixabank las empresas con mejor RSE, según Advice

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación 'La Caixa' repite como empresa con mejor responsabilidad social empresarial (RSE) y mayor compromiso social en el último Estudio de Éxito Empresarial y Responsabilidad Social, ESG y Sostenibilidad elaborado por Advice Estrategic Consultants.

A continuación, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica, Inditex completan el 'top 5' de compañías con mayor compromiso social, posicionándose como las firmas que tienen "verdaderamente en cuenta" las demandas y preocupaciones de sus grupos de interés y de la sociedad y que, por lo tanto, son las mejor reconocidas por su RSE.

El 'top 10' lo completan Santander, Mercadona, Cellnex Telecom, Iberdrola, y Meliá, que también destacan por ser empresas con puestos relevantes en los principales índices de sostenibilidad, y de las que se recibe un compromiso social "tangible"

"El estudio identifica un cambio estructural en la concepción del compromiso social de empresas e instituciones. Los líderes de opinión creen que el compromiso social empresarial ha de conocer, asumir, integrar y tener en cuenta, para actuar, el contexto económico, la geopolítica, las tendencias sociales, las demandas de la sociedad (población general, pymes y autónomos) y las nuevas tecnologías de la digitalización, como la Inteligencia Artificial", ha explicado Jorge Díaz-Cardiel Torres, socio director de Advice Strategic Consultants.

Además, la autenticidad en la lucha contra el cambio climático, atender las necesidades sociales evidentes y acción son otros de los parámetros que se tienen en cuenta por parte de los líderes de opinión para evaluar el compromiso RSE de las compañías.

AMPLIAR EL RADIO DE ACCIÓN SOCIAL

Fundación 'La Caixa' destaca en primera posición por ampliar su radio de acción para responder a los nuevos retos sociales, con un presupuesto anual de 800 millones de euros para 2030. Además, la fundación también prevé estudiar nuevas líneas de actuación, como la sostenibilidad ambiental, la salud mental y la longevidad.

Por su parte, El Corte Inglés ha lanzado también un nuevo plan de sostenibilidad y ESG y Responsabilidad Social en 2025, tras las previas actualizaciones de 2018 y 2022. Como empresa que quiere ser responsable y comprometida, El Corte Inglés mantiene un avance continuo hacia las mejores prácticas en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo.

A continuación, CaixaBank moviliza 100.000 millones de financiación sostenible, récord en Europa y contribuye 1,18% al PIB de España, trabajando en la inclusión financiera y social, en aras de una economía más sostenible que beneficie a todos.

Con su nuevo Plan de Sostenibilidad, CaixaBank movilizará 100.000 millones de euros entre 2025 y 2027 para construir una economía más verde y apoyar el desarrollo económico y social de todas las personas.

En tanto, Telefónica destaca por contribuir al crecimiento económico y social de las regiones en las que opera. Esta aportación pone en valor la importancia que la conectividad y la transición digital tienen tanto para la sociedad como para fomentar un desarrollo económico sostenible.

Seguidamente, Inditex es mencionada en este ranking por querer crear moda de calidad para todas las personas, continuar innovando y mejorar su eficiencia al tiempo que reduce sus impactos, avanza hacia un modelo circular y logra las cero emisiones netas.

Finalmente, cabe destacar el caso de Cellnex Telecom, que este verano ha cumplido una función "esencial" a favor de la sociedad y del medioambiente, a propósito de los incendios, desplegando unidades móviles, estaciones base transportables y ha reforzado sus redes de misión crítica en los incendios forestales registrados en Navarra y Castilla y León. Además, ha asegurado la disponibilidad de servicios de emergencia en Valencia, Galicia, Asturias y Extremadura.