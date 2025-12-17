Ganvam celebra el apoyo de la Unión Europea a la clase media "con su defensa de la movilidad asequible"

Parlamento Europeo - PARLAMENTO EUROPEO

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, celebra la propuesta de la Comisión Europea orientada a garantizar el acceso de la clase media y trabajadora a la movilidad eléctrica a través del impulso de modelos asequibles, siendo este "un concepto muy defendido" por la patronal.

Según ha explicado en un comunicado emitido este miércoles, democratizar la electrificación es, para Ganvam, un eje clave para alcanzar los objetivos de política climática. De ahí el apoyo a una movilidad que lleve los apellidos accesible y asequible, con el fin de evitar que el vehículo se convierta en un artículo de lujo en un momento en el que las rentas medias cada vez tienen menor capacidad adquisitiva.

"Con los objetivos tan ambiciosos que tenemos no podemos permitirnos que grandes capas de la población se queden fuera de la movilidad eléctrica por motivos económicos", ha subrayado Barea.

Por su parte, también ha valorado que la Comisión Europea proponga adaptar el calendario legislativo a la realidad de mercado, al revertir la prohibición de vender vehículos térmicos a partir de 2035, dado que la demanda de eléctricos no ha crecido al ritmo esperado.

En concreto, la propuesta -que debe ahora ser negociada entre Consejo y Parlamento Europeo- establece para 2035 que el porcentaje de venta de eléctricos deberá alcanzar el 90% y ese 10% restante deberá ser compensado con otras medidas ecológicas, incluyendo híbridos o el uso de biocombustibles en vehículos no eléctricos.

En este sentido, Ganvam ha considerado clave un enfoque tecnológico diverso para garantizar una transición justa hacia la movilidad cero emisiones.

"Por supuesto que sí a las cero emisiones, pero debemos pensar también en el concepto de cero neto. En esta transición hay que aunar neutralidad climática con neutralidad tecnológica dando cabida también a otras soluciones alternativas que contribuyan al objetivo común de descarbonizar. Recordemos que descarbonizar es reducir emisiones, no tecnologías", ha afirmado el presidente.